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Звуки взрыва

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«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января, 20:17
Ноябрь 2023
В Ростове-на-Дону рассказали, как распознать фейки украинских спецслужб
24 ноября 2023, 13:35
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12
Октябрь 2023
Полиция дала комментарии после сообщений ростовчан о звуков взрыва у школы
27 октября 2023, 08:18
Июль 2023
Стала известна причина звуков мощных хлопков в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля
Причиной громких звуков в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 8 июля, может быть возгорание автомобиля, сообщили горожане в соцсетях.
8 июля 2023, 06:51

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