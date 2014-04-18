Skoda начала продажи Rapid в России

Новая модель добиралась до России довольно долго. Она уже давно продается в Европе и в прошлом году появилась даже на рынке Украины. В Россию Rapid приходит с некоторым опазданием, поскольку сначала потребовалось наладить полный цикл его производства в Калуге. Правда, благодаря российской сборке, цены на новый автомобиль начинаются с 479 тысяч, что выводит его в конкурентное поле с такими бюджетными седанами, как Nissan Almera или Chevrolet Cobalt