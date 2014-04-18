Skoda начала продажи Rapid в России

Новая модель добиралась до России довольно долго. Она уже давно продается в Европе и в прошлом году появилась даже на рынке Украины. В Россию Rapid приходит с некоторым опазданием, поскольку сначала потребовалось наладить полный цикл его производства в Калуге. Правда, благодаря российской сборке, цены на новый автомобиль начинаются с 479 тысяч, что выводит его в конкурентное поле с такими бюджетными седанами, как Nissan Almera или Chevrolet Cobalt
Презентация Rapid прошла 17 апреля в Москве в ресторане S.H.E.L.K. Руководитель российского подразделения Skoda Любомир Найман пояснил, что уже вторая модель в линейке концерна (после Octavia), которая олицетворяет новый стиль. Действительно, внешне отличить Rapid от Octavia практически невозможно - разница лишь в размерах. Новый автомобиль имеет сходную проштамповку кузова и багажника, примерно одинаковое решение оформления "лица" автомобиля.
Rapid будет оснащаться тремя бензиновыми двигателями и разными коробками передач. Базовый вариант получит трехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра и мощностью 75 "лошадок" в комплекте с 5-ступенчатой "механикой". Также в линейке этой модели будет давно использующийся маркой двигатель 1,6 MPI (16-клапанный четырехцилиндровый атмосферник мощностью 105 лс). К нему уже, помимо "механики", можно будет заказать 6-ступенчатый автомат типтроник. Самый "зажигательный" вариант Rapid получит относительно новый движок 1,4 TSI (он уже используются на других моделях концерна VW, куда входит Skoda) с непосредственным впрыском топлива, турбиной, роботизированной 7-ступенчатой коробкой DSG. Этот двигатель дает мощность в 122 лс при декларируемом весьма скромном расходе топлива в 5,8 л на 100 км.
Как заявляют представители Skoda, у Rapid самый большой багажник в классе - 530 литров. Визуально он действительно кажется огромным, правда, этого удалось добиться за счет небольших инженерных хитростей. Спинки задних сидений автомобиля имеют довольно приличный угол наклона. Кроме того, сам багажник открывается вместе с задним стеклом, что дает дополнительные преимущества при размещении груза.
Действительно, внешне отличить Rapid от Octavia практически невозможно - разница лишь в размерах. Новый автомобиль имеет сходную проштамповку кузова и багажника, примерно одинаковое решение оформления "лица" автомобиля.