ВЦИОМ: уровень счастья россиян достиг максимума за четверть века

Причина счастья для каждого третьего опрошенного — благополучие в семье. Так же важными факторами довольства жизнью являются наличие интересной учебы или работы (13%), здоровье - свое и близких, а так же просто «в жизни все удалось» (12% респондентов). Одно и то же количество опрошенных видят счастье в любви, крыше над головой и материальном благополучии — всего по 4%. Такое же количество респондентов просто не видят причин для того, чтобы грустить.