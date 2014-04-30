ВЦИОМ: уровень счастья россиян достиг максимума за четверть века

Индекс счастья строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?».
«Индекс счастья за последний год прибавил 5 пунктов и достиг 25-летнего максимума (64 пункта). Счастливыми сегодня себя ощущают три четверти россиян (78%), причем столь высокое значение данного показателя сохраняется на протяжении последних двух лет (по 77% в 2012 и 2013 гг.)», - говорится в сообщении центра.
Самыми счастливыми оказались молодые люди от 18 до 24 лет: 92% признались, что в целом довольны жизнью. Не сильно отстали от них респонденты с высшим образованием: счастливыми называют себя 83% дипломированных специалистов. Несчастными себя признали 14% опрошенных россиян.
Причина счастья для каждого третьего опрошенного — благополучие в семье. Так же важными факторами довольства жизнью являются наличие интересной учебы или работы (13%), здоровье - свое и близких, а так же просто «в жизни все удалось» (12% респондентов). Одно и то же количество опрошенных видят счастье в любви, крыше над головой и материальном благополучии — всего по 4%. Такое же количество респондентов просто не видят причин для того, чтобы грустить.
Основной причиной для несчастных является плохое материальное положение. Так же россияне не чувствуют себя счастливыми из-за старости и болезней (8%), отсутствия хорошей работы (4%) и «сложных жизненных обстоятельств» (4%).
45% россиян считают, что их окружают счастливые люди.