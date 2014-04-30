rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

ВЦИОМ: уровень счастья россиян достиг максимума за четверть века

30 апреля 2014, 08:47
Индекс счастья в России достиг исторического максимума за 25 лет согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Счастливыми себя ощущают три четверти россиян - 78%.

Индекс счастья строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?».

«Индекс счастья за последний год прибавил 5 пунктов и достиг 25-летнего максимума (64 пункта). Счастливыми сегодня себя ощущают три четверти россиян (78%), причем столь высокое значение данного показателя сохраняется на протяжении последних двух лет (по 77% в 2012 и 2013 гг.)», - говорится в сообщении центра.

Самыми счастливыми оказались молодые люди от 18 до 24 лет: 92% признались, что в целом довольны жизнью. Не сильно отстали от них респонденты с высшим образованием: счастливыми называют себя 83% дипломированных специалистов. Несчастными себя признали 14% опрошенных россиян.

Причина счастья для каждого третьего опрошенного — благополучие в семье. Так же важными факторами довольства жизнью являются наличие интересной учебы или работы (13%), здоровье - свое и близких, а так же просто «в жизни все удалось» (12% респондентов). Одно и то же количество опрошенных видят счастье в любви, крыше над головой и материальном благополучии — всего по 4%. Такое же количество респондентов просто не видят причин для того, чтобы грустить.

Основной причиной для несчастных является плохое материальное положение. Так же россияне не чувствуют себя счастливыми из-за старости и болезней (8%), отсутствия хорошей работы (4%) и «сложных жизненных обстоятельств» (4%).

45% россиян считают, что их окружают счастливые люди.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00