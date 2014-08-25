Ботокс помогает в борьбе с раком

Своё исследование учёные проводили на лабораторных мышах. Одним подопытным они делали ваготомию (рассечение волокон блуждающего нерва в области желудка), другим - вводили ботокс. В обоих случаях у животных наблюдалось резкое замедление развития раковых опухолей. П ри этом мыши, у которых инъекции ботокса сочетались с химиотерапией, выживали на 35% чаще, чем те, к которым применялись только традиционные методы лечения.