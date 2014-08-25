Ботокс помогает в борьбе с раком

Своё исследование учёные проводили на лабораторных мышах. Одним подопытным они делали ваготомию (рассечение волокон блуждающего нерва в области желудка), другим - вводили ботокс. В обоих случаях у животных наблюдалось резкое замедление развития раковых опухолей. П ри этом мыши, у которых инъекции ботокса сочетались с химиотерапией, выживали на 35% чаще, чем те, к которым применялись только традиционные методы лечения.
Вдохновлённые успехом, исследователи добиваются разрешения, чтобы начать клинические испытания на людях. По их мнению, ботокс при локальном применении оказывается куда менее токсичным и имеет куда меньше побочных эффектов, чем все прочие известные науки способы лечения рака желудка.
Механизм воздействия ботокса прост: он мешает нервным клеткам выпускать ацетилхолин (нейромедиатор, повышающий интенсивность клеточного деления), благодаря чему повышает уязвимость раковых клеток, так как устраняет один из ключевых факторов, регулирующих их рост. Именно благодаря этому свойству Ботокс помогает разгладить морщины, временно парализуя мышцы лица.
На данный момент исследователи Колумбийского Университета и Норвежского Университета Науки и Технологии хотят выяснить, помогает ли ботокс при других подобных заболеваниях (например, раке простаты), где действуют те же механизмы роста опухолей. Также они изучают, насколько эффективно это вещество работает на поздних стадиях развития болезни.