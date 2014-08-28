Рестораны Волгограда к Дню города проведут неделю 50-процентных скидок

"В предпраздничную неделю участники акции – а это лучшие рестораны Волгограда – предлагают посетившим их семейным парам свои фирменные блюда за половину их стоимости. Волгоград станет первым городом в России, где местные предприниматели делают такой шаг навстречу своим посетителям", - говорится в сообщении.

