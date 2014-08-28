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Рестораны Волгограда к Дню города проведут неделю 50-процентных скидок

28 августа 2014, 05:23
Более 20 лучших ресторанов Волгограда с 1 по 7 сентября предложат 50-процентные скидки на меню в честь 425-летия города, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

"В предпраздничную неделю участники акции – а это лучшие рестораны Волгограда – предлагают посетившим их семейным парам свои фирменные блюда за половину их стоимости. Волгоград станет первым городом в России, где местные предприниматели делают такой шаг навстречу своим посетителям", - говорится в сообщении. 

Кроме того, 7 сентября в парке им. С. Филиппова рестораторы Волгограда примут участие в награждении новобрачных пар, которым будет подарен романтический ужин в ресторанах – участниках акции «Неделя ресторанов».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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