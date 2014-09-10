На Ставрополье открылась выставка «Калейдоскоп»

Выставка проводится при поддержке министерства культуры Ставропольского края. Она продлится до 1 октября.
В открытии выставки приняли участие представители Невинномысского историко-краеведческого музея, городской администрации, Ставропольского краевого Дома народного творчества, преподаватели и студенты Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного педагогического института.
«Название выставки сложилось из разноплановости художественных произведений, представленных автором. Так, в экспозиции соседствуют реалистические живописные произведения и декоративно-интерьерные работы, стеклоплавление и графика, вплоть до кляксографии. В работах автора отражена его биография, привязанности, мечты и многое другое, что пробуждает в человеке художника» - говорится в пресс-релизе администрации Невинномысска.
Светлана в 2007 году организовала и возглавила творческое объединение «Третий берег», которое ежегодно проводит отчетные выставки в городах Ставрополья. Работы художницы находятся в музеях страны, в частных собраниях России и зарубежья. Также она преподавала в различных художественно-образовательных учреждениях города Ставрополя. В настоящее время является доцентом кафедры дизайна Северо-Кавказского федерального университета.