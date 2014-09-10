На Ставрополье открылась выставка «Калейдоскоп»

Светлана в 2007 году организовала и возглавила творческое объединение «Третий берег», которое ежегодно проводит отчетные выставки в городах Ставрополья. Работы художницы находятся в музеях страны, в частных собраниях России и зарубежья. Также она преподавала в различных художественно-образовательных учреждениях города Ставрополя. В настоящее время является доцентом кафедры дизайна Северо-Кавказского федерального университета.