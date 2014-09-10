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На Ставрополье открылась выставка «Калейдоскоп»

10 сентября 2014, 05:20
Персональная выставка ставропольской художницы, члена творческого союза художников России Светланы Дмитриевой «Калейдоскоп» открылась в Невинномысском историко-краеведческом музее Ставрополья, где представлено 67 работ живописи, графики и стеклоплавления, сообщает в среду администрация города Невинномысска Ставропольского края.

Выставка проводится при поддержке министерства культуры Ставропольского края. Она продлится  до 1 октября.

В открытии выставки приняли участие представители Невинномысского историко-краеведческого музея, городской администрации,  Ставропольского краевого Дома народного творчества, преподаватели и студенты Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного педагогического института.

«Название выставки сложилось из разноплановости художественных произведений, представленных автором. Так, в экспозиции соседствуют реалистические живописные произведения и декоративно-интерьерные работы, стеклоплавление и  графика, вплоть до кляксографии. В  работах автора отражена его биография, привязанности, мечты и многое другое, что пробуждает в  человеке художника» - говорится в пресс-релизе администрации Невинномысска. 

Светлана в 2007 году организовала и возглавила творческое объединение «Третий берег», которое ежегодно проводит отчетные выставки в городах Ставрополья. Работы художницы находятся в музеях страны, в частных собраниях России и зарубежья. Также она преподавала  в различных художественно-образовательных учреждениях города Ставрополя. В настоящее время является доцентом кафедры дизайна Северо-Кавказского федерального университета.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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