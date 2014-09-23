Яндекс запустил сервис по решению любых бытовых вопросов

Суть работы новой службы сводится к поиску специалистов, которые могут выполнить ремонт, установить технику, убраться в квартире, перевезти мебель или купить продукты. Пользователю достаточно оформить запрос, в котором он укажет, что, где и когда нужно сделать. Система находить специалистов, готовых выполнить эту работу, после чего Яндекс.Мастер соединяет заказчика и исполнителя через call-центр. После выполнения заказа пользователь может оценить качество работы и оставить свой отзыв.

