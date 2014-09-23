Яндекс запустил сервис по решению любых бытовых вопросов

Суть работы новой службы сводится к поиску специалистов, которые могут выполнить ремонт, установить технику, убраться в квартире, перевезти мебель или купить продукты. Пользователю достаточно оформить запрос, в котором он укажет, что, где и когда нужно сделать. Система находить специалистов, готовых выполнить эту работу, после чего Яндекс.Мастер соединяет заказчика и исполнителя через call-центр. После выполнения заказа пользователь может оценить качество работы и оставить свой отзыв.
«Сейчас рынок услуг устроен так, что невозможно разобраться, кому можно доверять, а кому нет. Найти хорошего исполнителя довольно трудно. Львиную долю заказов получают не лучшие компании, а те, у кого более агрессивная реклама", — цитирует Яндекс слова Александра Коротаева, руководителя проекта.
"Мы хотим упорядочить этот рынок, чтобы люди могли пользоваться услугами профессионалов. Для этого у нас есть система отзывов и служба контроля качества. Мы обязательно заключаем со всеми партнёрами договор, проверяем мастеров и разбираемся с негативными отзывами», - отмечается в документе компании.
В настоящее время Яндекс.Мастер работает только в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшей перспективе создатели сервиса планирую расширить его географию на все крупные города страны.