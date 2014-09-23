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Яндекс запустил сервис по решению любых бытовых вопросов

23 сентября 2014, 08:30
Компания Яндекс презентовала новый сервис Яндекс.Мастер, который позволяет решить любой бытовой вопрос — от обычной уборки до переезда на другую квартиру, а также помогает в поиске профессионалов, выполняющих эти услуги, говорится в сообщении компании.

Суть работы новой службы сводится к поиску специалистов, которые могут выполнить ремонт, установить технику, убраться в квартире, перевезти мебель или купить продукты. Пользователю достаточно оформить запрос, в котором он укажет, что, где и когда нужно сделать. Система находить специалистов, готовых выполнить эту работу, после чего Яндекс.Мастер соединяет заказчика и исполнителя через call-центр. После выполнения заказа пользователь может оценить качество работы и оставить свой отзыв.

«Сейчас рынок услуг устроен так, что невозможно разобраться, кому можно доверять, а кому нет. Найти хорошего исполнителя довольно трудно. Львиную долю заказов получают не лучшие компании, а те, у кого более агрессивная реклама", — цитирует Яндекс слова Александра Коротаева, руководителя проекта. 

"Мы хотим упорядочить этот рынок, чтобы люди могли пользоваться услугами профессионалов. Для этого у нас есть система отзывов и служба контроля качества. Мы обязательно заключаем со всеми партнёрами договор, проверяем мастеров и разбираемся с негативными отзывами», - отмечается в документе компании.


В настоящее время Яндекс.Мастер работает только в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшей перспективе создатели сервиса планирую расширить его географию на все крупные города страны.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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