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Перевернутый дом ждет гостей в Волгограде

24 сентября 2014, 12:27
Дом, стоящий на крыше и наклоненный, как Пизанская башня, откроет свои двери 26 сентября, рассказал Newstracker куратор стройки аттракциона Эдуард Климов.

Интерактивный аттракцион «Дом-перевертыш», пользующийся большой популярностью  во многих странах мира, появился в Волгограде. Начиная с пятницы 26 сентября, его  посетители смогут посмотреть на мир "с другой стороны" .

В доме-перевертыше все вещи: мебель,  бытовая техника, детские игрушки и даже камин расположены на потолке. При этом вся  бытовая техника работает.

«Подобные перевернутые дома в России уже есть: в Москве, Санкт-Петербурге,  Ялте, Новороссийске, Горном Алтае и в Анапе. Но наш – лучший из всех, здесь  самый продуманный и богатый интерьер. У нас даже камин горит  вверх ногами!  Я уже два месяца хожу в этот дом и каждый раз это –  переворот сознания», - рассказал собеседник.

Кроме того, дом немного наклонен, что создает особые ощущения у посетителей.  Вестибулярный аппарат подвергается особому испытанию, ощущения  близки к эффекту катания на  американских горках, отмечают авторы проекта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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