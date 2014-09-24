Перевернутый дом ждет гостей в Волгограде

Интерактивный аттракцион «Дом-перевертыш», пользующийся большой популярностью во многих странах мира, появился в Волгограде. Начиная с пятницы 26 сентября, его посетители смогут посмотреть на мир "с другой стороны" .
В доме-перевертыше все вещи: мебель, бытовая техника, детские игрушки и даже камин расположены на потолке. При этом вся бытовая техника работает.
«Подобные перевернутые дома в России уже есть: в Москве, Санкт-Петербурге, Ялте, Новороссийске, Горном Алтае и в Анапе. Но наш – лучший из всех, здесь самый продуманный и богатый интерьер. У нас даже камин горит вверх ногами! Я уже два месяца хожу в этот дом и каждый раз это – переворот сознания», - рассказал собеседник.
Кроме того, дом немного наклонен, что создает особые ощущения у посетителей. Вестибулярный аппарат подвергается особому испытанию, ощущения близки к эффекту катания на американских горках, отмечают авторы проекта.