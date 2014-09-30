Выставка «Кукольная фантазия» откроется в Пятигорске 1 октября

Экспозиция, состоящая более чем из 70 фарфоровых кукол из коллекции автора Ирины Веденеевой, откроется в среду в краеведческом музее Пятигорска, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.