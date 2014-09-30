Выставка «Кукольная фантазия» откроется в Пятигорске 1 октября

«Куклы созданы вручную из «холодного фарфора» или пластика в смешанной технике», - говорится в сообщении.
На выставке можно увидеть кукол – исторических персанажей (Анна Австрийская с алмазными подвесками, Людовик XIII, Анжелика и Пейрак, Султан и танцовщицы), кукол, ставших выражением авторской фантазии (куклы-времена года, куклы-бабочки), карнавальных кукол.
«Каждая кукла имеет свой характер, и, кажется, живет какой-то своей невидимой для нас жизнью», - отмечают организаторы.
Отдельная часть выставки посвящена коллекции «Самоцветы», где представлена авторская ручная вышивка, аппликация, ручная роспись ткани, декорирование стразами и бисером, и многое другое.