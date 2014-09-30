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Выставка «Кукольная фантазия» откроется в Пятигорске 1 октября

30 сентября 2014, 11:00
Экспозиция, состоящая более чем из 70 фарфоровых кукол из коллекции автора Ирины Веденеевой, откроется в среду в краеведческом музее Пятигорска, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.
«Куклы созданы вручную из «холодного фарфора» или пластика в смешанной технике», - говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть кукол – исторических персанажей (Анна Австрийская с алмазными подвесками, Людовик XIII, Анжелика и Пейрак, Султан и танцовщицы), кукол, ставших выражением авторской фантазии (куклы-времена года, куклы-бабочки), карнавальных кукол.

«Каждая кукла имеет свой характер, и, кажется, живет какой-то своей невидимой для нас жизнью», - отмечают организаторы.

Отдельная часть выставки посвящена коллекции «Самоцветы», где представлена авторская ручная вышивка, аппликация, ручная роспись ткани, декорирование стразами и бисером, и многое другое.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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