«Олимпиада проводится в трёх номинациях среди учеников 9, 10 и 11 классов всех общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Ставрополя. Участие в олимпиаде бесплатное», - говорится в тексте.
Призовой фонд предоставлен центром карьеры и образования за рубежом TravelWorks и компанией «Зеленая точка». Приз предоставляется победителю в каждой из трёх номинаций — 9, 10 и 11 класс.
Отборочный этап олимпиады пройдет с 29 сентября по 3 октября 2014 года, а финальные будут проводится для каждой номинации отдельно - 20, 21 и 22 октября 2014 года соответственно.
«Призовые путёвки победителям торжественно вручат на II ежегодной выставке "Карьера и образование за рубежом", а пока любой желающий старшеклассник может бесплатно зарегистрироваться на участие в олимпиаде. Докажи, что ты лучший и отправляйся в Великобританию!
Для «Зеленой точки» это не первое мероприятие образовательного характера, отмечается в сообщении.
«Компания уже поддерживала отличников и хорошистов акцией «Зеленые Пятерки», благодаря которой, на протяжении года, за хорошие оценки школьники и студенты получали скидки на Интернет. 200 наиболее способных учеников попали в финал и были награждены ценными призами от «Зелёной точки»», - уточняет компания.