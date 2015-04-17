Что делать, если не работает интернет?

Когда речь идет о массовых сбоях и выхода в интернет лишаются сотни абонентов, мы обязательно делаем смс-рассылку. Это значит, что наши специалисты уже занимаются восстановлением сети. Для этого мы и рекомендуем каждому новому абоненту прописать в договоре на оказание услуг связи свой действующий номер сотового телефона и сообщать, по возможности, если номер телефона меняется. А в случае массового сбоя остается только ожидать, пока специалисты выполнят свою работу — стандартный срок восстановления составляет 2 часа.