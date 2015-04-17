«Если услуга оплачена, интернет в вашей квартире может перестать работать в двух случаях: неполадки с оборудованием провайдера или с оборудованием пользователя.
Вот основные неполадки, с которыми сталкиваются провайдеры.
Авария в сети магистрального интернета. Говоря упрощенно, магистральный интернет — это кабели, протянутые между городами. На их пути стоят серверы, которые обрабатывают сигнал, идущий по этим кабелям. Как и любое другое оборудование, серверы могут зависать, выходить из строя — тогда система временно перестает работать.
Сами интернет-кабели, протянутые между городами в виде множества ответвлений, зарыты в землю и защищены там почти от любых посягательств. Почти — потому что иногда их повреждают дорожные службы.
Отключения электричества. Похожие проблемы могут возникать не только на магистральных линиях, но и в городских сетях. К ним добавляются еще и отключения электричества в многоквартирных домах, где установка дополнительных блоков питания пока нерациональна. Во-первых, это довольно дорого, во-вторых — их ресурса хватает очень ненадолго.
Личное оборудование. За все оборудование для выхода в интернет, находящееся внутри квартиры, отвечает сам пользователь. Оно либо выходит из строя, либо требует правильной настройки. В первом случае придется покупать новое устройство. А с правильной настройкой оборудования могут помочь наши специалисты.
Что делать, если не работает интернет?
Когда речь идет о массовых сбоях и выхода в интернет лишаются сотни абонентов, мы обязательно делаем смс-рассылку. Это значит, что наши специалисты уже занимаются восстановлением сети. Для этого мы и рекомендуем каждому новому абоненту прописать в договоре на оказание услуг связи свой действующий номер сотового телефона и сообщать, по возможности, если номер телефона меняется. А в случае массового сбоя остается только ожидать, пока специалисты выполнят свою работу — стандартный срок восстановления составляет 2 часа.
Если сообщения о массовых сбоях вы не получили, проверьте оборудование, которое используется для выхода в интернет.
1) Если, какое-то одно из ваших устройств перестало подключаться к интернету, очевидно, что проблема только с этим устройством, и его нужно правильно настроить. С этим помогут специалисты в одном из наших офисов или в специализированной мастерской. Там же опытные пользователи найдут инструкции по настройке своих устройств.
2) Если пользуетесь только одним устройством, проверьте целостность интернет-кабеля, протянутого по квартире. Поврежденный кабель могут починить наши специалисты.
3) Если в квартире настроена беспроводная сеть, попробуйте выключить устройство, которое раздает интернет (роутер, например) и включить его через пару минут.
4) Если после всех попыток интернет по-прежнему не работает, наберите номер техподдержки.
Эти несложные манипуляции позволят вам сэкономить немало времени в случае проблем с подключением к интернету.