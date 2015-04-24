И мокрого места не останется!

Что такое гипергидроз и как от него избавиться?
«Избыточное потоотделение называется гипергидрозом. Состояние это патологическое. Оно бывает диффузным и локальным. При диффузном гипергидрозе пот выделяется со всей поверхности тела, а при локальном - только в определенных местах. Как правило, это области подмышечных впадин, лицо, ладони и подошвы ног. Такая, локальная, форма болезни встречается гораздо чаще диффузной. Способов борьбы с этим состоянием много - физиотерапевтические процедуры, успокаивающие лекарственные препараты, психотерапевтическое воздействие, иглоукалывание.
Но все эти методики требуют постоянного применения, так как эффект от такого лечения длится от нескольких дней до двух-трех недель в зависимости от выбранного метода.
Одним из самых эффективных способов в борьбе с гипергидрозом считается терапия препаратами ботулотоксина ( ботокс, диспорт). Действие этого лекарства заключается во временном блокировании нервных волокон, проводящих импульсы к потовым железам, вследствие чего они просто перестают выделять пот. То есть потовая железа жива - здорова, готова продуцировать пот и ждет сигнала от нервной системы. В свою очередь такой сигнал при повышении температуры абсолютно нормально возникает в головном мозге, проводится по нервному волокну к потовой железе, но не доходит до конечной точки, т. к. концевые пластинки нерва не работают.
Учитывая, что деиннервация проводится локально ( в подмышечных областях, на ладонях, подошвах), то на общую терморегуляцию это лечение не влияет. Процедура амбулаторная, безболезненная, эффект от одного сеанса длится 8-12 месяцев, за это время нервно-мышечная передача полностью восстановится и, следовательно, процедуру нужно повторять.
Применение препаратов ботулотоксина (ботокс, диспорт) при повышенном потоотделении - наиболее безопасный, а иногда и единственный возможный (например, при подошвенном гипергидрозе). На сегодняшний день это одна из самых востребованных процедур, позволяющая улучшить качество жизни. Ведь создать привлекательный имидж с мокрыми подмышками и влажными руками совсем непросто".
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