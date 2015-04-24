И мокрого места не останется!

Одним из самых эффективных способов в борьбе с гипергидрозом считается терапия препаратами ботулотоксина ( ботокс, диспорт). Действие этого лекарства заключается во временном блокировании нервных волокон, проводящих импульсы к потовым железам, вследствие чего они просто перестают выделять пот. То есть потовая железа жива - здорова, готова продуцировать пот и ждет сигнала от нервной системы. В свою очередь такой сигнал при повышении температуры абсолютно нормально возникает в головном мозге, проводится по нервному волокну к потовой железе, но не доходит до конечной точки, т. к. концевые пластинки нерва не работают.