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И мокрого места не останется!

24 апреля 2015, 06:27
Наступают весенние дни, снимаются теплые куртки, а в облегающих светлых одеждах совсем не хочется иметь мокрые круги под мышками. Несмотря на то, что потение является совершенно естественной функцией организма - с ее помощью наше тело осуществляет свою терморегуляцию - потеть не хочется никому. Какие современные способы решения данной проблемы существуют сегодня, читателям проекта «Стиль жизни» объясняет директор медицинской клиники «СОЛО» Ольга Сербина.

ВЗГЛЯД ЭКПЕРТА

Что такое гипергидроз и как от него избавиться?

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«Избыточное потоотделение называется гипергидрозом. Состояние это патологическое. Оно бывает диффузным и локальным. При диффузном гипергидрозе пот выделяется со всей поверхности тела, а при локальном - только в определенных местах. Как правило, это области подмышечных впадин, лицо, ладони и подошвы ног. Такая, локальная, форма болезни встречается гораздо чаще диффузной. Способов борьбы с этим состоянием много - физиотерапевтические процедуры, успокаивающие лекарственные препараты, психотерапевтическое воздействие, иглоукалывание. 

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Но все эти методики требуют постоянного применения, так как эффект от такого лечения длится от нескольких дней до двух-трех недель в зависимости от выбранного метода.

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Одним из самых эффективных способов в борьбе с гипергидрозом считается терапия препаратами ботулотоксина ( ботокс, диспорт). Действие этого лекарства заключается во временном блокировании нервных волокон, проводящих импульсы к потовым железам, вследствие чего они просто перестают выделять пот. То есть потовая железа жива - здорова, готова продуцировать пот и ждет сигнала от нервной системы. В свою очередь такой сигнал при повышении температуры абсолютно нормально возникает в головном мозге, проводится по нервному волокну к потовой железе, но не доходит до конечной точки, т. к. концевые пластинки нерва не работают.

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Учитывая, что деиннервация проводится локально ( в подмышечных областях, на ладонях, подошвах), то на общую терморегуляцию это лечение не влияет. Процедура амбулаторная, безболезненная, эффект от одного сеанса длится 8-12 месяцев, за это время нервно-мышечная передача полностью восстановится и, следовательно, процедуру нужно повторять.

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Применение препаратов ботулотоксина (ботокс, диспорт)  при повышенном потоотделении - наиболее безопасный, а иногда и единственный возможный (например, при подошвенном гипергидрозе). На сегодняшний день это одна из самых востребованных процедур, позволяющая  улучшить качество жизни. Ведь создать привлекательный имидж с мокрыми подмышками и влажными руками совсем непросто".

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Оказывается, решить такую неприятную проблему довольно просто. На  личной консультации у  специалистов  клиники «СОЛО»  Вы узнаете  больше подробностей с учетом собственных индивидуальных особенностей по этому и другим сопутствующим  вопросам косметологии.


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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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