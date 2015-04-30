Как освещение пространства сделать качественным и экономичным?

«Прежде всего следует определить места в доме с наибольшим расходом электричества на освещение — чаще это гостиная и кухня, где собирается вся семья. Именно в эти места в первую очередь нужно установить эффективные лампы. Любая эффективная лампа будет сложнее и, соответственно, дороже привычной лампы накаливания. Срок окупаемости такой лампы зависит от того, во сколько раз меньше она потребляет энергии, давая такое же количество света. Стоимость сэкономленной электроэнергии, должна сначала окупить затраты на замену лампы, а потом обеспечить прибыль в семейный бюджет. Для этого разберем какие бывают лампы и что нужно знать при их выборе.
Там, где в течение дня свет горит не больше часа, окупаться ваши инвестиции в высокоэффективное освещение будут долго. Поэтому в таких местах может стоять привычная лампа накаливания . Она рассчитана на 1000 часов, то есть в таком режиме она должна прослужить минимум 3 года, что вполне терпимо. Причем, светильник для такой лампы можно подобрать по вполне доступной цене, а цвет освещения она дает самый близкий к естественному дневному.
Галогенные лампы накаливания благодаря своим характеристикам продолжают прочно занимать свою нишу в ряду ламп накаливания. Компактные, в 2 раза более эффективные по сравнению с простой лампой накаливания они обладают прекрасной цветопередачей и служат дольше вдвое. Лампа светит ярко, что делает ее незаменимой в декоративном освещении. Хрустальный светильник с ней выглядит несравнимо выигрышнее. Во многих светильниках галогенная лампа является частью конструкции, обеспечивающей его высокие декоративные свойства.
Люминесцентные лампы намного экономичнее ламп накаливания, раз в 5-8. На сегодняшний день они являются основным источником света практически во всех зданиях гражданского назначения. Они относительно недороги, долго и надежно работают, особенно в качественных современных светильниках. Такой светильник несколько дороже, но затраты уверенно окупаются и обеспечивают экономический эффект. Такой свет используют в торговых центрах, учебных аудиториях, офисах, на производстве. Новое поколение люминесцентных ламп (технология Т5) выполнено в тонких трубках диаметром 16мм. Эти лампы рассчитаны под современные светильники, имеют улучшенные фотометрические, комфортные и экономические показатели, обладают большим ресурсом 20-45 тысяч часов.
Как альтернатива лампе накаливания, родилась и успела стать популярной так называемая энергосберегающая лампа, а точнее компактная люминесцентная лампа (КЛЛ). По размеру она близка к лампе накаливания, состоит из миниатюрной и компактно свернутой люминесцентной лампы, аппаратной части и цоколя Е27 или Е14 как у лампы накаливания. Эта лампа экономичнее лампы накаливания в 3-5 раз, позволяет повысить эффективность по затратам электроэнергии (денег) во столько же раз, устанавливается путем простой замены лампы накаливания. В основном в нашей стране распространены лампы китайского производства, они относительно недорогие и служат 8-10 тысяч часов.
Все большую популярность приобретают светодиодные лампы. Это динамично развивающееся направление светотехники. Производитель постоянно предлагает нам новинки: интересные конструкции ламп, лент, линеек, кластеров с использованием светодиодов. Эффективность светодиодных ламп достигла уровня эффективности лучших люминесцентных ламп и составляет 5-8 раз. Светодиодные источники света отличает прежде всего компактность, высокий срок службы 30-50 тысяч часов, а фотометрические параметры светодиодов постепенно приближаются к параметрам хороших люминесцентных ламп. Из недостатков главный, пожалуй, высокая цена. С применением светодиодов в освещении родились новые виды светильников. Например, световые панели, светящиеся плиты толщиной 10-15мм, или компактные светодиодные ленты. Думаю, в скором времени мы увидим еще немало интересных источников света и светильников с применением светодиодов.
Надеюсь, эти советы помогут Вам найти верные решения в вопросах обеспечения энергоэффективности освещения Вашего дома.