Как освещение пространства сделать качественным и экономичным?

«Прежде всего следует определить места в доме с наибольшим расходом электричества на освещение — чаще это гостиная и кухня, где собирается вся семья. Именно в эти места в первую очередь нужно установить эффективные лампы. Любая эффективная лампа будет сложнее и, соответственно, дороже привычной лампы накаливания. Срок окупаемости такой лампы зависит от того, во сколько раз меньше она потребляет энергии, давая такое же количество света. Стоимость сэкономленной электроэнергии, должна сначала окупить затраты на замену лампы, а потом обеспечить прибыль в семейный бюджет. Для этого разберем какие бывают лампы и что нужно знать при их выборе.