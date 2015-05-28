Целлюлит – косметический недостаток или заболевание кожи?

Поскольку целлюлит многопричинное заболевание, врач обязательно подберет Вам комплексное лечение. Это означает, что одна методика поможет только при начинающейся болезни. Вторая стадия уже требует сочетание процедур. Безусловно, чем в более ранней стадии процесса начать борьбу с целлюлитом, тем быстрее и качественнее Вы получите результат. Кроме того важно понимать, что для достижения успехов в борьбе с целлюлитом необходимо курсовое лечение. Разовые процедуры не дадут никакого видимого результата.