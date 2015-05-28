Целлюлит – косметический недостаток или заболевание кожи?

На сегодняшний день в косметологии существует большое количество современных методик, которые одновременно устраняют причину заболевания, активно вмешиваются в механизмы его развития и ликвидируют проявления симптомов. Подробнее об этом читателям проекта «Стиль жизни» расскажет директор медицинской клиники «СОЛО» Ольга Сербина.
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Механизм образования целлюлита и способы решения проблемы:
Пусковым моментом является нарушение крово- и лимфообращения с преобладанием застойных явлений, что приводит к постоянному отеку подкожно-жировой клетчатки ( 1 стадия- мягкий целлюлит).
Вследствие длительного отека, а значит и плохого питания тканей, возникают нарушения обменных процессов, приводящих в свою очередь к неравномерному росту жировых клеток и уплотнению соединительнотканных перегородок в подкожно-жировой клетчатке ( 2 стадия целлюлита).
Все вышеперечисленные процессы ведут к еще большему нарушению микроциркуляции, еще большему застою жидкости,"запертой" между плотными фиброзными тяжами. И возникающий порочный круг ухудшает ситуацию - начинают образовываться соединительнотканные узелки, которые формируют втяжения на коже в виде апельсиновой корки (3 стадия - жесткий целлюлит).
А если эту проблему не решать, плотные непитающиеся узелки постепенно превращаются в большие узлы из соединительной ткани, лишенной кровеносных и лимфатических сосудов. На коже в этих областях возникают участки побеления и снижения температуры тела, бугристость и болезненность (4 стадия).
Поскольку целлюлит многопричинное заболевание, врач обязательно подберет Вам комплексное лечение. Это означает, что одна методика поможет только при начинающейся болезни. Вторая стадия уже требует сочетание процедур. Безусловно, чем в более ранней стадии процесса начать борьбу с целлюлитом, тем быстрее и качественнее Вы получите результат. Кроме того важно понимать, что для достижения успехов в борьбе с целлюлитом необходимо курсовое лечение. Разовые процедуры не дадут никакого видимого результата.
Клиника «Соло» предлагает Вам следующие методики решения этой проблемы:
На личной консультации у специалистов клиники «СОЛО» Вы узнаете больше подробностей с учетом собственных индивидуальных особенностей по этому и другим сопутствующим вопросам косметологии.
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