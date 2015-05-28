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Целлюлит – косметический недостаток или заболевание кожи?

28 мая 2015, 07:55
Целлюлит можно рассматривать как заболевание кожи и подкожно-жировой клетчатки, и просто как косметический недостаток. Возникает это состояние чаще у женщин и обусловлено оно половыми гормонами и образом жизни.

ava.jpgНа сегодняшний день в косметологии существует большое количество современных  методик, которые одновременно устраняют причину заболевания, активно вмешиваются в механизмы его развития  и ликвидируют проявления симптомов. Подробнее об этом читателям проекта «Стиль жизни» расскажет директор медицинской клиники «СОЛО» Ольга Сербина.

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ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

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Механизм образования целлюлита и способы решения проблемы:

red_dot.pngПусковым моментом является нарушение крово- и лимфообращения с преобладанием застойных явлений, что приводит к постоянному отеку подкожно-жировой клетчатки ( 1 стадия- мягкий целлюлит).

red_dot.pngВследствие длительного отека, а значит и плохого питания тканей,  возникают нарушения обменных процессов, приводящих в свою очередь  к неравномерному росту жировых клеток и уплотнению соединительнотканных перегородок в подкожно-жировой клетчатке ( 2 стадия целлюлита).

red_dot.pngВсе вышеперечисленные процессы ведут к еще большему нарушению микроциркуляции, еще большему застою жидкости,"запертой" между плотными фиброзными тяжами. И возникающий порочный круг ухудшает ситуацию - начинают образовываться соединительнотканные узелки, которые формируют втяжения на коже в виде апельсиновой корки (3 стадия - жесткий целлюлит).

red_dot.png  А если эту проблему не решать, плотные непитающиеся узелки постепенно превращаются в большие узлы из соединительной ткани, лишенной кровеносных и лимфатических сосудов. На коже в этих областях возникают участки побеления  и снижения температуры тела, бугристость и болезненность (4 стадия).

red_dot.pngПоскольку целлюлит многопричинное заболевание, врач обязательно подберет Вам комплексное лечение. Это означает, что одна методика поможет только при начинающейся болезни. Вторая стадия уже требует сочетание процедур. Безусловно, чем в более ранней стадии процесса начать борьбу с целлюлитом, тем быстрее и качественнее Вы получите результат. Кроме того важно понимать, что для достижения успехов в борьбе с целлюлитом необходимо курсовое лечение. Разовые процедуры не дадут никакого видимого результата.

red_dot.png Клиника «Соло»  предлагает Вам следующие методики решения этой проблемы:

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  • Мезотерапия: сосудистые, липолитические и дефиброзирующие коктейли.
  • Интралипотерапия (Aqualix,Alidia).
  • Антицеллюлитный, липолитический массажи.
  • Вибровакуумный массаж.
  • Криоэлектропорация.
  • Дерматомия.
  • Темолифтинг (RF -лифтинг).
  • Кавитация.
  • Электролиполиз.
  • Влажные антицеллюлитные пеленания.
  • Термоактивные обертывания.
  • Антицеллюлитные процедуры Tegor, YonKa.
  • T-shock- терапия.
  • Карбокситерапия.

На личной консультации у специалистов клиники «СОЛО» Вы узнаете больше подробностей с учетом собственных индивидуальных особенностей по этому и другим сопутствующим вопросам косметологии.


Лицензия № ЛО-26-01-001361 выдано Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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