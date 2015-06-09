Как быстро и эффективно вернуть упругость и красоту коже лица и тела

Как этого добиться?
Обратимся к специалисту - Главному врачу центра эстетической медицины «Галерея Красоты» Шипулиной Наталии Александровне.
Центр предлагает новое поколение RF-технологий Regen Tripolar RF, основанных на применении высокочастотного электрического воздействия, заложенных в аппарате Regen Pro, производство Израиль.
В каких случаях используются RF-технологии?
Система Regen Pro предназначена для неинвазивного использования в процедурах с целью уменьшения морщин, подтягивания кожи и избавления от целлюлита.
Радиоволновой лифтинг – идеальный метод устранения «косметических недостатков», связанных с ослаблением тургора кожи. Птоз (обвисание) кожи происходит не только под влиянием возрастных изменений, но и в процессе похудения, например после диеты или родов.
После курса процедур RF-лифтинга, вы совершенно безболезненно избавитесь от «второго подбородка», «крыльев» на руках, «фартука» на животе, «галифе» на бедрах.
Какие процедуры позволяет проводить Regen Pro?
RF-лифтинг кожи лица и шеи. Эффект виден после первой же процедуры и сохраняется в течение нескольких дней. Курс процедур обеспечивает сокращение площади кожи на 10-20% и дает результаты, сопоставимые с операционной подтяжкой кожи.
RF – липолиз, направленный на устранение избыточных жировых отложений, избавление от целлюлита на различных участках кожи.
RF-лифтинг в сочетании с RF-липолизом для восстановления овала лица; упругости кожи и уменьшения объема проблемных зон (плечи, голени, бедра, ягодицы, живот).
За счет чего достигается эффект процедуры?
Эффект RF-воздействия обусловлен тем, что в процессе разогрева тканей запускается ряд механизмов, благодаря которым происходит значительное улучшение местного кровоснабжения, стимуляция липолиза и образования нового коллагена.
В чем преимущества данной технологии?
Неинвазивность, безболезненность.
Безопасность, универсальность и всесезонность.
Уже после первой процедуры появляются видимые результаты с нарастающим эффектом в течение курса.
Лицензия №26-01-000744 от 29.12.2007 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
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