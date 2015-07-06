Как вернуть стройность и красоту?

Самое время отдать себя в руки специалистов, чтобы во всеоружии встретить пляжный сезон. Специалисты центра эстетической медицины «Галерея Красоты» предлагают оборудование, используемое для проведения процедур и по телу, и по лицу - система LPG (две технологии: липомассаж на оборудовании Cellu M6 и лифтмассаж на оборудовании Lift М6 производство Франция).