Как вернуть стройность и красоту?

Обратимся к специалисту - Главному врачу центра эстетической медицины «Галерея Красоты» Шипулиной Наталии Александровне.
Как этого добиться?
Самое время отдать себя в руки специалистов, чтобы во всеоружии встретить пляжный сезон. Специалисты центра эстетической медицины «Галерея Красоты» предлагают оборудование, используемое для проведения процедур и по телу, и по лицу - система LPG (две технологии: липомассаж на оборудовании Cellu M6 и лифтмассаж на оборудовании Lift М6 производство Франция).
Хочется подчеркнуть, что в центре приобретено оригинальное оборудование, которое эффективнее его аналогов, поэтому результаты лучше и сохраняются длительнее. На оборудование имеются сертификаты и регистрационные удостоверения.
В каких случаях используются технологии липомассаж и лифтмассаж?
Липомассаж - единственная технология на сегодня, позволяющая бороться с жировыми отложениями, которые не поддаются диетам, физическим упражнениям и другим методам воздействия. Также липомассаж применяется для восстановления после липосакции и пластических операций. Благодаря этой технологии моделируется фигура, уменьшаются объемы, укрепляется кожа, устраняется целлюлит, улучшается лимфодренаж. Во многих странах мира липомассаж считается процедурой №1 по коррекции фигуры.
Лифтмассаж создан исключительно для работы с деликатными тканями лица, шеи, декольте и груди. По мере старения кожа истончается, теряет плотность, появляются морщины на лбу, вокруг глаз, губ; наблюдается «опущение» некоторых зон лица. После курса процедур улучшается контур лица, уменьшается выраженность «второго подбородка», компенсируются возрастные изменения, сглаживаются и уменьшаются морщины, уменьшаются отеки. Лифтмассаж это приятная, расслабляющая процедура с огромной эффективностью.
Как часто делаются процедуры?
Процедуры длительностью от 30 до 40 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, проводятся курсами от 8 до 15 сеансов 2-3 раза в неделю. Достаточно одной поддерживающей процедуры в месяц для сохранения и улучшения достигнутых результатов.
Каким образом достигаются результаты?
Обе процедуры основаны на глубокой клеточной стимуляции при помощи запатентованной Roll-технологии, являющейся мощным стимулятором выработки тканями собственного эластина и коллагена, способствует активированию липолиза, пробуждению клеточной памяти, нормализации лимфатического и венозного оттока.
Осуществляются процедуры манипулами, которые представляют собой аспирационную камеру с автономно-вращающимися моторизированными роллерами в различных направлениях с различными скоростями. Это сочетание и оказывает разнообразное воздействие на ткани, обеспечивая стимуляцию, мобилизацию, релаксацию, растяжение, дренаж.
Что требуется для проведения процедур?
Процедуру лифтмассаж проводят при непосредственном контакте с кожей пациента.
Для проведения процедуры липомассаж необходимо приобрести в центре специальный костюм, смягчающий для пациента прямое вакуумно-роликовое воздействие на кожу и обеспечивающий безопасность, гигиеничность массажа.
Лицензия №26-01-000744 от 29.12.2007 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
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