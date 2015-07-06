Вы тоже худеете? И давно?

Но, если честно, мало кто может похвастаться хорошей фигурой. А почему? В большинстве случаев не все причины набора лишних килограммов принимаются во внимание, и как результат, все усилия сводятся на нет. Это все равно, что рубить головы у дракона — бессмысленно ­ все равно вырастут новые. Причина не одна ­ их несколько.