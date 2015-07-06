Вы тоже худеете? И давно?

Posted 6 июля 2015,, 15:34
Published 6 июля 2015,, 15:34
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Но, если честно, мало кто может похвастаться хорошей фигурой. А почему? В большинстве случаев не все причины набора лишних килограммов принимаются во внимание, и как результат, все усилия сводятся на нет. Это все равно, что рубить головы у дракона — бессмысленно все равно вырастут новые. Причина не одна их несколько.
Но на сегодняшний день в медицинской клинике «СОЛО» существует уникальная авторская методика похудения, учитывающая все нюансы проблемы, и подробнее о ней читателям проекта «Стиль жизни» расскажет Ольга Сербина.
Как обычно люди худеют? — рывками.
Хочу быстро и сразу! А это удар по нервам, по здоровью, по желудку и коже. В итоге похудевший человек выглядит осунувшимся, усталым и не очень счастливым… Быстрое похудение — это очевидный путь к срывам. Особенно это относится к женщинам после 35 — 40 лет.
Решить проблему можно воздействуя на все причины лишнего веса. Такие как, нарушение гормонального фона или замедление обмена веществ, связанное с возрастом, неправильные пищевые привычки, болезни желудочно кишечного тракта, просто нервное «заедание стресса», плохое настроение и др.
Поэтому, во время курса лечения очень важно снять стресс, навести порядок в желудочнокишечном тракте, очистить организм от токсинов и активизировать обменные процессы. И как результат, бонусом к новой отличной фигуре пациент не только сохраняет, но и улучшает свое здоровье.
Что же входит в комплекс для похудения?
Первичная консультация врача терапевта, иглорефлексотерапевта длится два часа. За это время не только уточняется мотивация, но и собирается информация о привычках и заболеваниях, возможных психологических проблемах клиента. Такой тщательный опрос и осмотр нужен для того, чтобы правильно сделать акценты в процессе лечения, понимать какие задействованы механизмы.
Далее разрабатывается индивидуальный комплекс. Это курс иглоукалывания и 23 психотерапевтических сеанса, что подразумевает не банальный рассказ о здоровом питании, а разъяснение технологии удобного формирования правильных пищевых привычек и изменения отношения к себе. А это, в свою очередь, 40 — 50% успеха. Без этого — никуда.
Кроме того, возможно включение в комплекс других методов, что согласовывается с пациентом работа с целлюлитом, моделирующий массаж (слим, детокс, классический), программы очищения, SPAпроцедуры, фитотерапия, сеансы психотерапии, фармакопунктура, физиотерапия и др.
С самого начала курса мы без лекарств, при помощи иглорефлексотерапии, значительно уменьшаем аппетит, снижая активность центра голода.
Надо отметить исключительный эффект терапии — «рефлексолифтинг». Кожа на лице и теле при этой методике похудения подтягивается, а не обвисает, и мы получаем явный результат омоложения.
Методика позволяет напрямую, мягко и точно нормализовать гормональный фон с поддержкой сексуальной сферы, что невозможно при любых других методах лечения избыточного веса. Это актуально для тех, у кого снижена функция щитовидной железы, особенно проживающих в нашем регионе и для тех, кому «за 40».
Незаменим этот эффект для молодых мам, которые набрали вес во время беременности и кормления грудью.
Интересен еще один эффект нашего метода с использованием иглоукалывания — выравниваются диспропорции фигуры. Сантиметры уходят больше там, где нужно. Таким образом, мы, можно сказать, «выкорчевываем» все «сорняки», воздействуем на весь спектр причин лишнего веса.
А в общем и целом — мы учим человека быть счастливым. В этом универсальность и широта нашего подхода. Мы учим клиентов ощущать каждый день как праздник, как Новый год. Чтобы было чувство полноты жизни вместо неудовлетворенности собой, пустоты в отношениях и в себе.
И самое главное, что мы даем это новое качество жизни!
На личной консультации у специалистов клиники «СОЛО» Вы узнаете больше подробностей с учетом собственных индивидуальных особенностей по этому и другим сопутствующим вопросам косметологии.
Лицензия № ЛО2601001361 выдано Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
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