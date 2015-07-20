Свобода движения – без боли и лекарств

В последние годы пациенты медицинских и косметологических центров всё чаще сталкиваются с термином плазмотерапия. Это новое направление применяется в разных областях медицины: не только в косметологии, трихологии (лечении волос), но и в стоматологии, ортопедии и травматологии, спортивной медицине, урологии, гинекологии и других. Метод плазмотерапии (аутоплазмотерапии) позволяет пациентам снова почувствовать себя молодыми и здоровыми благодаря запуску собственных скрытых резервов человеческого организма, которые даны нам природой.
Об использовании плазмотерапии в ортопедии и травматологии подробнее расскажет главный врач Медицинского центра профессор Александр Анатольевич Воротников:
Суть плазмотерапии заключается в инъекционном введении в проблемные зоны фракций его собственной крови с высоким содержанием тромбоцитов (иначе – аутоплазмы). Это позволяет запустить процесс клеточного обновления. В ходе процедуры у пациента забирается незначительное количество крови. Это никак негативно не сказывается на самочувствии и не создает препятствий для полноценного функционирования организма, так как обеспечивается полная совместимость инъекции с организмом человека.
Аутоплазма вводится в мягкие ткани, окружающие повреждённый сустав, сухожилия, мышцы или непосредственно в суставную полость. Благодаря этому удаётся купировать боль, уменьшить воспалительный процесс в суставе и вокруг него, восстановить полный объём движения. Использование других лекарственных средств сведено к минимуму – работает собственная кровь человека.
Для получения аутоплазмы, обладающей высокими терапевтическими свойствами, необходима ее специальная обработка: центрифугирование в специализированных биотехнологичных пробирках марки Plasmolifting™.
Применение плазмотерапии сокращает сроки лечения в 2-3 раза, исключает иммунногенные и аллергические реакции.
Для кого предназначен этот метод лечения?
Применение плазмотерапии в ортопедии и травматологии – это уникальный метод лечения и профилактики, активно используемый зарубежными специалистами. Он позволяет замедлить старение опорно-двигательного аппарата, остановить дегенеративные изменения суставов на ранних стадиях заболевания, ускорить процесс восстановления в повреждённых областях, что особенно важно для людей, занимающихся спортом.
Главный итог лечение – вернуть человеку радость движения без боли!
Сегодня дискомфорт в суставах испытывают сотни тысяч человек. Но даже безобидный, на первый взгляд, хруст в конечностях может быть началом серьёзных патологий. Во многих случаях это обусловлено возрастными изменениями костной и хрящевой ткани – подобные симптомы лучше не оставлять без внимания.
Показаниями к применению плазмотерапии являются остеоартрит, остеоартроз, периартрит, тендопатия сухожилий, повреждения связок и мышц.
Преимущества аутоплазмотерапии
● Удобство и простота в применении
● Отсутствие периода реабилитации после прохождения процедуры
● Нетоксичность, безопасность и натуральность процедуры
● Сведённый к минимуму риск аллергических реакций и побочных эффектов
● Минимум противопоказаний
● Значительно снижается вероятность хирургического вмешательства
В чем выражаются результаты лечения?
● Уже после нескольких процедур снимаются спазмы мышц и активизируется кровообращение в пораженной области, снижаются болевые ощущения, нормализуется количество суставной жидкости и ускоряется восстановление суставного хряща, укрепляются мышцы вокруг проблемного сустава, увеличивается его подвижность.
● Метод плазмотерапии эффективен также в период реабилитации после травм, операций и протезирования.
● Для спортсменов применение плазмотерапии – это возможность не терять время на длительный курс восстановительного лечения.
Важно помнить: высокая эффективность и безопасность процедур возможна только в специализированных учреждениях при наличии специально обученных специалистов.
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