rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Свобода движения – без боли и лекарств

20 июля 2015, 05:52
В последние годы пациенты медицинских и косметологических центров всё чаще сталкиваются с термином плазмотерапия. Это новое направление применяется в разных областях медицины: не только в косметологии, трихологии (лечении волос), но и в стоматологии, ортопедии и травматологии, спортивной медицине, урологии, гинекологии и других.

ads_words_8_1.png

В последние годы пациенты медицинских и косметологических центров всё чаще сталкиваются с термином плазмотерапия. Это новое направление применяется в разных областях медицины: не только в косметологии, трихологии (лечении волос), но и в стоматологии, ортопедии и травматологии, спортивной медицине, урологии, гинекологии и других. Метод плазмотерапии (аутоплазмотерапии) позволяет пациентам снова почувствовать себя молодыми и здоровыми благодаря запуску собственных скрытых резервов человеческого организма, которые даны нам природой.

vorotnikov_S.jpg Об использовании плазмотерапии в ортопедии и травматологии подробнее расскажет главный врач Медицинского центра профессор Александр Анатольевич Воротников:

Суть плазмотерапии заключается в инъекционном введении в проблемные зоны фракций его собственной крови с высоким содержанием тромбоцитов (иначе – аутоплазмы). Это позволяет запустить процесс клеточного обновления. В ходе процедуры у пациента забирается незначительное количество крови. Это никак негативно не сказывается на самочувствии и не создает препятствий для полноценного функционирования организма, так как обеспечивается полная совместимость инъекции с организмом человека.

Pracelet1.jpg

Аутоплазма вводится в мягкие ткани, окружающие повреждённый сустав, сухожилия, мышцы или непосредственно в суставную полость. Благодаря этому удаётся купировать боль, уменьшить воспалительный процесс в суставе и вокруг него, восстановить полный объём движения. Использование других лекарственных средств сведено к минимуму – работает собственная кровь человека.

Для получения аутоплазмы, обладающей высокими терапевтическими свойствами, необходима ее специальная обработка: центрифугирование в специализированных биотехнологичных пробирках марки Plasmolifting™.

Применение плазмотерапии сокращает сроки лечения в 2-3 раза, исключает иммунногенные и аллергические реакции.

Для кого предназначен этот метод лечения?

Применение плазмотерапии в ортопедии и травматологии – это уникальный метод лечения и профилактики, активно используемый зарубежными специалистами. Он позволяет замедлить старение опорно-двигательного аппарата, остановить дегенеративные изменения суставов на ранних стадиях заболевания, ускорить процесс восстановления в повреждённых областях, что особенно важно для людей, занимающихся спортом. 

canstockphoto11351123.jpg

Главный итог лечение – вернуть человеку радость движения без боли!

Сегодня дискомфорт в суставах испытывают сотни тысяч человек. Но даже безобидный, на первый взгляд, хруст в конечностях может быть началом серьёзных патологий. Во многих случаях это обусловлено возрастными изменениями костной и хрящевой ткани – подобные симптомы лучше не оставлять без внимания.

Показаниями к применению плазмотерапии являются остеоартрит, остеоартроз, периартрит, тендопатия сухожилий, повреждения связок и мышц.

Преимущества аутоплазмотерапии

● Удобство и простота в применении

● Отсутствие периода реабилитации после прохождения процедуры

● Нетоксичность, безопасность и натуральность процедуры

● Сведённый к минимуму риск аллергических реакций и побочных эффектов

● Минимум противопоказаний

● Значительно снижается вероятность хирургического вмешательства

prp-therapy-aosmi.jpg

В чем выражаются результаты лечения?

● Уже после нескольких процедур снимаются спазмы мышц и активизируется кровообращение в пораженной области, снижаются болевые ощущения, нормализуется количество суставной жидкости и ускоряется восстановление суставного хряща, укрепляются мышцы вокруг проблемного сустава, увеличивается его подвижность.

● Метод плазмотерапии эффективен также в период реабилитации после травм, операций и протезирования.

● Для спортсменов применение плазмотерапии – это возможность не терять время на длительный курс восстановительного лечения.

Важно помнить: высокая эффективность и безопасность процедур возможна только в специализированных учреждениях при наличии специально обученных специалистов.


Лицензия № ЛО-26-01-002618, выдана Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирования

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00