Свобода движения – без боли и лекарств

В последние годы пациенты медицинских и косметологических центров всё чаще сталкиваются с термином плазмотерапия. Это новое направление применяется в разных областях медицины: не только в косметологии, трихологии (лечении волос), но и в стоматологии, ортопедии и травматологии, спортивной медицине, урологии, гинекологии и других. Метод плазмотерапии (аутоплазмотерапии) позволяет пациентам снова почувствовать себя молодыми и здоровыми благодаря запуску собственных скрытых резервов человеческого организма, которые даны нам природой.