Хотите исправить форму носа, но боитесь операции? Выход есть.

В некоторых случаях, конечно, могут появляться припухлости или синячки, но они быстро и бесследно проходят. В исключительных случаях, возможно, потребуется наложение специальной лангетки (плотной повязки, которая обеспечивает правильное формирование формы носа). Такую повязку пациент снимает самостоятельно через сутки после проведения процедуры.