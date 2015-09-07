Хотите исправить форму носа, но боитесь операции? Выход есть.

Нехирургическая пластика носа является идеальным решением для пациентов с ассиметрией носа или неровностями силуэта носа (изгибы, впадины, горбинки). Кроме этого, процедура позволяет исправить обвисший или поднять опущенный кончик носа, сделать его более компактным, тонким, уменьшить ноздри, подкорректировать форму носовой спинки, улучшить результат проведенного хирургического воздействия.
Подробнее о преимуществах безоперационной ринопластики читателям проекта «Стиль жизни» расскажет врач –косметолог медицинской клиники «Соло», кандидат медицинских наук Ольга Сербина.
Во-первых, это удобство пациента - ведь по окончании процедуры можно сразу оценить результат! Во-вторых, малая длительность манипуляции - весь процесс занимает около получаса.
Радует и цена безоперационной ринопластики – она в разы дешевле хирургической операции.
Но это еще не все плюсы! Данная процедура не требует общей анестезии, после нее не остаются шрамы и рубцы.
В некоторых случаях, конечно, могут появляться припухлости или синячки, но они быстро и бесследно проходят. В исключительных случаях, возможно, потребуется наложение специальной лангетки (плотной повязки, которая обеспечивает правильное формирование формы носа). Такую повязку пациент снимает самостоятельно через сутки после проведения процедуры.
Эффект после безоперационной ринопластики длится от 6 до 24 месяцев. Срок напрямую зависит от используемых филлеров в силу того, что плотность всех препаратов различна.
Самый долговечный эффект дает использование филлера Radiesse – результат держится в течение полутора-двух лет. Этот препарат состоит из маленьких микросфер гидроксиапатита кальция, он абсолютно безопасен и хорошо переносятся организмом. Через 18 месяцев введенное вещество полностью биодеградирует, оставив после себя новую соединительную ткань, которая продолжает визуальный эффект безоперационной коррекции носа.
Нехирургическая ринопластика - мечта многих людей, имеющих изъяны. Ведь именно она позволяет достичь желаемого эффекта за короткое время.
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