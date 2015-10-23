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Медиа ланч с Владиславом Грушевским
23 октября 2015, 09:40
Медиа-ланч с президентом коллегии адвокатов Ставропольского края "Грушевский и партнёры", доцентом кафедры гражданского права.
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