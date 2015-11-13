Здоровый румянец или нарушение работы кровеносных сосудов?

Подробнее читателям проекта «Стиль жизни» расскажет врач– косметолог медицинской клиники «Соло», кандидат медицинских наук - Ольга Сербина.
Розацеа (или красные угри) – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется стойким покраснением центральной части лица (лоб, нос, щеки, подбородок) и возникновением на лице выраженного сосудистого рисунка, красных угрей и гнойников.
Первым сигналом появления красных угрей является эритема (покраснение) лица. Поначалу это может быть вполне безобидный румянец, который окрашивает щеки практически по любому поводу (волнение, жара, мороз, алкоголь, горячая острая пища и т.д.). Но со временем эритема становится постоянной и не исчезает даже при отсутствии «провокаторов», а лицо покрывается красными угрями – это уже 1 стадия розацеа.
2 стадия розацеа – на щеках и крыльях носа отчетливо проявляется выраженный сосудистый рисунок (телеангиоэктазии), а угри воспаляются, наполняются гноем. Часто возникают ощущения зуда и жжения кожи.
3 стадия розацеа – уплотнение кожи лица (чаще всего на носу) – ринофима; примерно у половины больных встречается поражение глаз (покраснение, зуд, сухость слизистой глаза или слезотечение).
Конечно, красные угри – не смертельное заболевание, но оно существенно ухудшает качество жизни человека. Розацеа не проходит самостоятельно, поэтому врачи-косметологи клиники "Соло" рекомендуют обращаться за специализированной помощью на первой-второй стадии развития заболевания. Чем раньше будет начата борьба с розацеа, тем быстрее она завершится с успехом!
Терапия красных угрей – процесс длительный, он может занять от нескольких месяцев до года (в зависимости от стадии болезни). Избавиться от этого заболевания возможно только при помощи комплексной методики, включающей:
терапию сопутствующей патологии у терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога;
фотокоагуляцию небольших сосудов и лазерную коррекцию крупных сосудистых образований на лице.
Как правило, курс лечения составляет 3-8 процедур 1 раз в 3-4 недели.
Для пациентов, столкнувшихся с данным заболеванием, наши врачи-косметологи разработали профилактические рекомендации, которые необходимо соблюдать как в период лечения розацеа в клинике "Соло", так и после выздоровления в течении всей жизни, не допуская повторного обострения болезни.
По своей сути, все ниже перечисленные указания направлены на исключение из жизни пациента тех факторов, которые могут спровоцировать расширение поверхностных сосудов на лице:
умывайтесь только слегка теплой водой, вытирайте лицо одноразовыми мягкими бумажными полотенцами;
исключите косметику, содержащую в своем составе агрессивные компоненты- спирт, ацетон, масла, а также маски домашнего приготовления, содержащие мед и яйцо;
мужчинам вместо станка с лезвиями желательно использовать электробритву;
круглогодично защищайте кожу от УФ-лучей (зимой достаточно крема с SPF 15, летом – 25-30);
постарайтесь поменьше бывать на открытом солнце, в жарких помещениях, не посещайте горячую баню;
чаще используйте для орошения лица термальную воду;
обязательно увлажняйте воздух в рабочих и спальных помещениях;
соблюдайте диету (ограничьте употребление алкоголя, кофе и крепкого чая, а также острых, соленых и пряных блюд);
по крайней мере два раза в год проходите курс витаминотерапии;
при возникновении стойкой эритемы и/или красных угрей немедленно обратитесь к своему лечащему врачу-косметологу.
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