Здоровый румянец или нарушение работы кровеносных сосудов?

Сосудистые «звездочки» на лице, постоянное покраснение щек и носа, доставляют многим людям массу неудобств, а если к ним еще добавляются угревые высыпания и лицо становится багровым и бугристым, то «качество жизни» падает самым серьезным образом. Все эти признаки свидетельствуют о розацеа - серьезном заболевании, справиться с которым может только опытный врач-дерматокосметолог.