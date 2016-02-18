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«Евродон» договорился с новыми акционерами – Голубев

18 февраля 2016, 10:41
Один из крупнейших производителей мяса индейки в России «Евродон» достиг договоренности со своим новым акционером, компанией А1, подавшей ранее иски в суд к компании, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В середине февраля стало известно, что входящая в «Альфа-групп» компания А1, став в начале февраля владельцем 40%  доли «Евродона», подала на своего совладельца иск в арбитражный суд Ростовской области. Согласно сообщениям СМИ, А1 обвиняет ГК «Евродон» и его гендиректора Вадима Ванеева в незаконности получения кредитов на 24 миллиарда рублей во «Внешэкономбанке» и «Россельхозбанке».  А1 хочет признать обе сделки недействительными, так как они были совершены с многочисленными нарушениями. В пресс-службе компании «Евродон» Newstracker сообщили, что пока не могут дать комментариев «в связи с шумом, поднятым средствами массовой информации». В интернете была создана петиция, адресованная президенту, генпрокурору и ФАС, с просьбой защитить «Евродон» от рейдерства.

«Ванеев меня проинформировал о том, что ему удалось достичь договоренности с А1. Сейчас они  обсуждают совместные шаги по тем претензиям, которые к нему предъявлены», - рассказал на расширенном заседании правительства Ростовской области Голубев.

По словам губернатора, он не изменит своего решения в отношении ситуации с «Евродоном» - правительство будет продолжать поддерживать компанию.

«Учитывая социальную значимость компании, большое количество работающих, а также то, что для организации данного вида производства продукции использовались инновационные подходы, мы не отступимся от поддержки «Евродона», - отметил он.

«Перед новыми партнерами, которые приобрели 40% акций, поставлен один принципиальный вопрос: если вы пришли сюда для развития и финансирования этого производства, если будете сохранять партнерские отношения с теми, кто создавал этот бизнес,  мы в свою очередь тоже будем вас поддерживать. Я получил заверение, что другой цели у них нет», - добавил губернатор.

«Евродон» - российский агропромышленный холдинг, который базируется в Ростове-на-Дону. Основная деятельность компании- производство и переработка мяса птиц. «Евродон» является самым крупным производителем мяса индейки в России. Генеральный директор и основатель компании – Вадим Ванеев, который владеет 45% акций.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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