«Евродон» договорился с новыми акционерами – Голубев

В середине февраля стало известно, что входящая в «Альфа-групп» компания А1, став в начале февраля владельцем 40% доли «Евродона», подала на своего совладельца иск в арбитражный суд Ростовской области. Согласно сообщениям СМИ, А1 обвиняет ГК «Евродон» и его гендиректора Вадима Ванеева в незаконности получения кредитов на 24 миллиарда рублей во «Внешэкономбанке» и «Россельхозбанке». А1 хочет признать обе сделки недействительными, так как они были совершены с многочисленными нарушениями. В пресс-службе компании «Евродон» Newstracker сообщили, что пока не могут дать комментариев «в связи с шумом, поднятым средствами массовой информации». В интернете была создана петиция, адресованная президенту, генпрокурору и ФАС, с просьбой защитить «Евродон» от рейдерства.

