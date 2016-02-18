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Китайцы откроют производство из отходов подсолнечника на Дону

18 февраля 2016, 10:53
В Ростовской области китайская организация откроет производство из отходов переработки подсолнечника, что даст дополнительно около 90 новых мест для работы, сообщает облправительство.

"После анализа территорий представители компании рассказали, что Дон является одним из самых больших в РФ производителей масличной культуры. Идет изучение нюансов запуска производства", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в текущем году для предпринимателей создали хорошие условия для деловых отношений. Китайские бизнесмены рассматривают возможность осуществления других инвестиционных проектов.

По информации облправительства, с января по октябрь прошедшего года внешнеторговый оборот с Китаем уменьшился по отношению к такому же промежутку времени 2014 года почти в два раза - до 289 миллионов долларов.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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