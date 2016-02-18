Китайцы откроют производство из отходов подсолнечника на Дону

"После анализа территорий представители компании рассказали, что Дон является одним из самых больших в РФ производителей масличной культуры. Идет изучение нюансов запуска производства", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в текущем году для предпринимателей создали хорошие условия для деловых отношений. Китайские бизнесмены рассматривают возможность осуществления других инвестиционных проектов.
По информации облправительства, с января по октябрь прошедшего года внешнеторговый оборот с Китаем уменьшился по отношению к такому же промежутку времени 2014 года почти в два раза - до 289 миллионов долларов.
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