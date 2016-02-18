Объем привлеченных инвестиций в Ростове за два года вырос на 11%

В Ростове за 9 месяцев прошедшего года объем привлеченных инвестиций, учитывая все источники финансирования по крупным и средним организациям, стал больше по сравнению с таким же промежутком времени два года назад на 11,1%, информирует горадминистрация.