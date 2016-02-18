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Объем привлеченных инвестиций в Ростове за два года вырос на 11%

18 февраля 2016, 11:03
В Ростове за 9 месяцев прошедшего года объем привлеченных инвестиций, учитывая все источники финансирования по крупным и средним организациям, стал больше по сравнению с таким же промежутком времени два года назад на 11,1%, информирует горадминистрация.

"Объем инвестиций по полному кругу организаций увеличился на 7,4%. Всего за 9 месяцев прошедшего года было привлечено более 52 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.

Сейчас осуществляется 140 проектов на сумму свыше 310 миллиардов рублей.

Также с первого марта заработает интернет-площадка "Мой бизнес в Ростове-на-Дону", которую синхронизируют с сайтами гордумы и горадминистрации. Бизнесмены смогут получить консультацию и ознакомиться со списком фирм города. В данный момент портал находится на этапе тестирования.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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