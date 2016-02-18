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Платные парковки появятся в Ростове в конце марта

18 февраля 2016, 12:28
В конце марта на нескольких центральных улицах Ростова появится 1000 платных парковочных мест, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Кузнецов.

«Первый этап создания платных парковок начнется в конце марта. На Красноармейской, Горького Пушкинской и перпендикулярных им улицам от проспекта Театрального до переулка Доломановского будет организовано не менее 1000 машиномест», - рассказал Кузнецов.

Также первый заместитель напомнил, что администрация проводила конкурс среди инвесторов. Выигравший потратит на реализацию этого проекта 583 миллионов рублей собственных средств.

Ранее местные СМИ сообщали, что победителем конкурса на реализацию проекта платных парковок стало ООО «Ростовское парковочное пространство».

По соглашению, заключенному с инвестором, предусмотрено создание 6,5 тысячи платных машиномест. Но власти пока не определили, когда будут созданы остальные парковочные места. По словам Кузнецова, сначала администрация планирует проанализировать результаты первого этапа.

«Мы хотим посмотреть на реакцию ростовчан, чтобы сделать организацию парковок наиболее удобной для них», -  отметил Кузнецов.

Платные парковки позволят решить проблему транспортной загруженности города, считает администрация.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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