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Платные парковки в Ростове будут стоить от 30 до 35 рублей в час

18 февраля 2016, 12:36
Власти Ростова-на-Дону предполагают, что создаваемые в городе платные парковки будут стоить 30-35 рублей в час, сообщил первый заместитель главы городской администрации Сергей Кузнецов.

«Вопрос о ценовой политике сейчас рассматривается нашими специалистами. Но уже можно сказать, что цена за парковку будет не выше, чем в других субъектах федерации. Речь о 30-35 рублях в час», - отметил Кузнецов.

Кроме того он рассказал, что первая тысяча платных парковочных машиномест появится в Ростове в конце марта. Они буду расположены на Красноармейской, Горького Пушкинской и перпендикулярных им улицам от проспекта Театрального до переулка Доломановского. Всего же планируется создание 6,5 тысячи платных машиномест.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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