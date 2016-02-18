Платные парковки в Ростове будут стоить от 30 до 35 рублей в час

«Вопрос о ценовой политике сейчас рассматривается нашими специалистами. Но уже можно сказать, что цена за парковку будет не выше, чем в других субъектах федерации. Речь о 30-35 рублях в час», - отметил Кузнецов.
Кроме того он рассказал, что первая тысяча платных парковочных машиномест появится в Ростове в конце марта. Они буду расположены на Красноармейской, Горького Пушкинской и перпендикулярных им улицам от проспекта Театрального до переулка Доломановского. Всего же планируется создание 6,5 тысячи платных машиномест.