Против главы «ДонСпецСтроя» возбудили дело из-за недостроенного детсада

По данным прокуратуры, МКУ «Шахтыстройзаказчик» заключил с "ДонСпецСтрой" договор на постройку детского сада на 160 мест. Срок сдачи был обозначен до 31 октября 2015 года, однако строительство не было завершено и застройщик прекратил работы.
Уточнено, что органзиация "ДонСпецСтрой" получила в полном объеме деньги за строительство. В результате главе администрации Шахты внесено представление с требованием устранить нарушения.
Дело завели по статье "Злоупотребление полномочиями", максимальное наказание составляет четыре года заключения.
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