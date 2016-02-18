Против главы «ДонСпецСтроя» возбудили дело из-за недостроенного детсада

По данным прокуратуры, МКУ «Шахтыстройзаказчик» заключил с "ДонСпецСтрой" договор на постройку детского сада на 160 мест. Срок сдачи был обозначен до 31 октября 2015 года, однако строительство не было завершено и застройщик прекратил работы.