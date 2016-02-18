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Против главы «ДонСпецСтроя» возбудили дело из-за недостроенного детсада

18 февраля 2016, 11:11
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении главы компании "ДонСпецСтрой", которая сорвала сроки строительства детсада в Шахтах, сообщает областная прокуратура.

По данным прокуратуры, МКУ «Шахтыстройзаказчик» заключил с "ДонСпецСтрой" договор на постройку детского сада на 160 мест. Срок сдачи был обозначен до 31 октября 2015 года, однако строительство не было завершено и застройщик прекратил работы.

Уточнено, что органзиация "ДонСпецСтрой" получила в полном объеме деньги за строительство. В результате главе администрации Шахты внесено представление с требованием устранить нарушения.

Дело завели по статье "Злоупотребление полномочиями", максимальное наказание составляет четыре года заключения.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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