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Стартовало голосование по выбору названия нового аэропорта Ростова

18 февраля 2016, 10:38
Интернет-голосование жителей Дона по выбору имени строящегося аэропорта Ростова стартовало в четверг, сообщает сайт правительства Ростовской области.

«На сайте правительства Ростовской области начинается опрос жителей Дона по определению названия строящегося аэропортового комплекса», - сообщает пресс-служба руководства региона. На выбор предложено три наименования, а также власти готовы рассмотреть предложения дончан.

Интернет-опрос будет завершен 18 марта, а его итоги подведут в апреле.

Новый аэропорт Ростова, как заверяет областная администрация, будет узловой воздушной гаванью международного уровня. Завершить строительство планируется в 2017 году.

Сейчас проходит активная фаза строительства аэродрома. На данный момент, идет монтаж аэровокзального комплекса.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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