Стартовало голосование по выбору названия нового аэропорта Ростова

«На сайте правительства Ростовской области начинается опрос жителей Дона по определению названия строящегося аэропортового комплекса», - сообщает пресс-служба руководства региона. На выбор предложено три наименования, а также власти готовы рассмотреть предложения дончан.
Интернет-опрос будет завершен 18 марта, а его итоги подведут в апреле.
Новый аэропорт Ростова, как заверяет областная администрация, будет узловой воздушной гаванью международного уровня. Завершить строительство планируется в 2017 году.
Сейчас проходит активная фаза строительства аэродрома. На данный момент, идет монтаж аэровокзального комплекса.