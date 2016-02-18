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В Ростовской области половина дорог не соответствует нормативам

18 февраля 2016, 10:42
Состояние примерно половины дорог Ростовской области не соответствуют нормативам, а средства, выделяемые на ремонт дорог, расходуются неэффективно, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Мы тратим 16 с лишним миллиарда рублей на дороги. При таком качестве проведения работ, которые сейчас проходят и на региональных и на муниципальных дорогах, мы и за 20 миллиардов ничего не сделаем», - отметил Голубев.

Губернатор отметил, что необходимо продолжить реструктуризацию и оптимизацию структур, которые занимаются ремонтом дорог. Также министерство транспорта и соответствующие структуры должны вести строгий контроль над проведением ремонтных работ и не пускать недобросовестных подрядчиков на рынок.

Кроме того, губернатор отметил, что главы муниципальных образований тоже должны курировать ремонт дорог, чтобы выделенные финансовые средства не использовались неэффективно.

«Главам нужно вникать в эту проблему, следить за ходом ремонтных работ от начала до конца. У нас в области примерно половина дорог, принятых на баланс, не удовлетворяет нынешним нормативам», - сказал Голубев.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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