В Ростовской области половина дорог не соответствует нормативам

«Мы тратим 16 с лишним миллиарда рублей на дороги. При таком качестве проведения работ, которые сейчас проходят и на региональных и на муниципальных дорогах, мы и за 20 миллиардов ничего не сделаем», - отметил Голубев.
Губернатор отметил, что необходимо продолжить реструктуризацию и оптимизацию структур, которые занимаются ремонтом дорог. Также министерство транспорта и соответствующие структуры должны вести строгий контроль над проведением ремонтных работ и не пускать недобросовестных подрядчиков на рынок.
Кроме того, губернатор отметил, что главы муниципальных образований тоже должны курировать ремонт дорог, чтобы выделенные финансовые средства не использовались неэффективно.
«Главам нужно вникать в эту проблему, следить за ходом ремонтных работ от начала до конца. У нас в области примерно половина дорог, принятых на баланс, не удовлетворяет нынешним нормативам», - сказал Голубев.