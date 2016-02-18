Зимний павильон для обезьян откроют в ростовском зоопарке.

Всего в зоопарке живут 16 обезьян, в том числе шимпанзе, восточные колобусы, зелёные и красные мартышки. Также впервые покажут полугодовалого колобуса, который родился в зоопарке в прошлом году. Ранее таких случаев с данным видом не было.