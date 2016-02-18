Зимний павильон для обезьян откроют в ростовском зоопарке.

"Ранее в холодное время года обезьян переводили в закрытый зимний павильон. Посетители не могли наблюдать за ними из-за того, что смотровая галерея была в аварийном состоянии", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в феврале текущего года завершили часть ремонтных работ в зоне для посетителей. В летний период начнутся ремонтные работы во внутренних вольерах.
Всего в зоопарке живут 16 обезьян, в том числе шимпанзе, восточные колобусы, зелёные и красные мартышки. Также впервые покажут полугодовалого колобуса, который родился в зоопарке в прошлом году. Ранее таких случаев с данным видом не было.
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