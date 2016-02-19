Двое жителей Дона задержаны за убийство 23-летней давности

"По данным следствия, почти 23 года назад в лесу нашли тело 60-летнего мужчины, который занимался частным извозом. После чего была обнаружена машина последнего в нескольких километрах от места происшествия. Из салона эксперты изъяли отпечатки пальцев неизвестных", - сказано в сообщении.