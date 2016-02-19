Двое жителей Дона задержаны за убийство 23-летней давности

"По данным следствия, почти 23 года назад в лесу нашли тело 60-летнего мужчины, который занимался частным извозом. После чего была обнаружена машина последнего в нескольких километрах от места происшествия. Из салона эксперты изъяли отпечатки пальцев неизвестных", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в текущем году криминалисты проверили найденные отпечатки по базе МВД. В результате они показали на двух местных жителей, которые дважды попадали в поле зрения полиции.
По информации областного управление МВД России, в августе 1993 года фигуранты поймали такси. Во время возникшего конфликта один из пассажиров несколько раз ударил водителя. Потерпевший скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы. Далее подозреваемые угнали машину.
p1