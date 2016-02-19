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Двое жителей Дона задержаны за убийство 23-летней давности

19 февраля 2016, 09:29
В Ростовской области задержали двух местных жителей, которые заподозрены в убийстве таксиста 20 лет назад, сообщает в пятницу областное управление СКР.

"По данным следствия, почти 23 года назад в лесу нашли тело 60-летнего мужчины, который занимался частным извозом. После чего была обнаружена машина последнего в нескольких километрах от места происшествия. Из салона эксперты изъяли отпечатки пальцев неизвестных", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в текущем году криминалисты проверили найденные отпечатки по базе МВД. В результате они показали на двух местных жителей, которые дважды попадали в поле зрения полиции.

По информации областного управление МВД России, в августе 1993 года фигуранты поймали такси. Во время возникшего конфликта один из пассажиров несколько раз ударил водителя. Потерпевший скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы. Далее подозреваемые угнали машину.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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