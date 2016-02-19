Гараж, мешавший ликвидировать аварию в канализации, снесли в Ростове

«Нелегально установленный гараж убрали. Он как раз находился на месте, где пролегает канализационный колодец. Сейчас ведутся работы по прочистке канализации», - рассказала Матвеева.
Как ранее писал портал RostovGazeta, ростовчанин пожаловался в соцсетях на то, что с территории аквапарка «Осьминожек» в реку Темерник течет ручей канализации. Выяснилось, что воды вытекают из люка общегородской канализации, который расположен на территории аквапарка.
Работники Водоканала не могли сразу заняться устранением утечки, так как к нужному месту канализационной сети мешал подобраться незаконно установленный частный гараж. Владельца гаража также сразу найти не смогли.