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Гараж, мешавший ликвидировать аварию в канализации, снесли в Ростове

19 февраля 2016, 13:10
В Северном микрорайоне Ростова убрали незаконно установленный гараж, который мешал устранить утечку канализации в Темерник, ведутся ремонтные работы, сообщила RostovGazeta сотрудница пресс-службы Водоканала Елена Матвеева.

«Нелегально установленный гараж убрали. Он как раз находился на месте, где пролегает канализационный колодец. Сейчас ведутся работы по прочистке канализации», - рассказала Матвеева.

Как ранее писал портал RostovGazeta, ростовчанин пожаловался в соцсетях на то, что с территории аквапарка «Осьминожек» в реку Темерник течет ручей канализации. Выяснилось, что воды вытекают из люка общегородской канализации, который расположен на территории аквапарка.

Работники Водоканала не могли сразу заняться устранением утечки, так как к нужному месту канализационной сети мешал подобраться незаконно установленный частный гараж. Владельца гаража также сразу найти не смогли.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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