Гараж, мешавший ликвидировать аварию в канализации, снесли в Ростове

Как ранее писал портал RostovGazeta, ростовчанин пожаловался в соцсетях на то, что с территории аквапарка «Осьминожек» в реку Темерник течет ручей канализации. Выяснилось, что воды вытекают из люка общегородской канализации, который расположен на территории аквапарка.