Смертность в Ростове за год снизилась на 12,5%

"Также в прошлом году в регионе родились 14 тысяч детей, что на тысячу больше, чем два года назад", - сказано в сообщении.
Уточнено, что среди всех умерших 51% скончались от заболеваний сердца, 13% - от новообразований, 5% - от травм и отравлений, 4% - из-за проблем с органами пищеварения.
По данным властей, показатель рождаемости стал больше показателя смертности впервые за 25 лет.
Всего в 2015 году в медучреждениях города было принято восемь миллионов граждан. В стационарах прошли курс лечения более 155 тысяч человек. Было сделано 94,5 тысячи операций.
Помимо этого, скорая помощь осуществила свыше 385 тысячи выездов по вызовам населения.
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