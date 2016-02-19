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Смертность в Ростове за год снизилась на 12,5%

19 февраля 2016, 08:26
В донской столице в прошедшем году показатель смертности уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2014 года на 12,5% - до 11,6 случая на тысячу граждан, сообщает горадминистрация.

"Также в прошлом году в регионе родились 14 тысяч детей, что на тысячу больше, чем два года назад", - сказано в сообщении.

Уточнено, что среди всех умерших 51% скончались от заболеваний сердца, 13% - от новообразований, 5% - от травм и отравлений, 4% - из-за проблем с органами пищеварения.

По данным властей, показатель рождаемости стал больше показателя смертности впервые за 25 лет.

Всего в 2015 году в медучреждениях города было принято восемь миллионов граждан. В стационарах прошли курс лечения более 155 тысяч человек. Было сделано 94,5 тысячи операций.

Помимо этого, скорая помощь осуществила свыше 385 тысячи выездов по вызовам населения.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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