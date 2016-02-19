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В Ростове осудили коллектора, угрожавшего взорвать детский сад

19 февраля 2016, 12:38
Первомайский суд Ростова-на-Дону в пятницу признал виновным в вымогательстве коллектора, грозившего активировать взрывное устройство на территории детского сада из-за задолженности его работницы, и назначил ему наказание в размере 10 месяцев колонии-поселения, проинформировал RostovGazeta представитель суда.

Оглашение приговора по делу коллектора Александра Киронозова прошло в Первомайском районном суде. В конце декабря минувшего года он сообщил работнице детского сада в городе Сальске, что активирует взрывное устройство, спрятанное на территории дошкольного образовательного учреждения, в случае, если она не погасит накопившуюся задолженность перед кредитной организацией. В связи с этим, из детского сада были эвакуированы дети и персонал, а на территории учреждения сотрудниками полиции были проведены работы, направленные на поиск взрывного устройства. По данному факту было инициировано следствие, в ходе которого Киронозов был задержан.

"Сегодня Александр Киронозов приговорен к 10 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступит в силу через 10 дней с момента его оглашения", - сказала собеседница агентства.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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