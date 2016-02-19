В Ростове осудили коллектора, угрожавшего взорвать детский сад

Оглашение приговора по делу коллектора Александра Киронозова прошло в Первомайском районном суде. В конце декабря минувшего года он сообщил работнице детского сада в городе Сальске, что активирует взрывное устройство, спрятанное на территории дошкольного образовательного учреждения, в случае, если она не погасит накопившуюся задолженность перед кредитной организацией. В связи с этим, из детского сада были эвакуированы дети и персонал, а на территории учреждения сотрудниками полиции были проведены работы, направленные на поиск взрывного устройства. По данному факту было инициировано следствие, в ходе которого Киронозов был задержан.