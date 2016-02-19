В Ростове создадут жилой фонд для жертв ЧС

«Необходимо поднять вопрос о создании нормального маневренного жилого фонда, в котором можно было бы разместить граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении. Данную проблему обсудили в рамках собрания постоянной комиссии гордумы, на котором обсуждалась безопасность дончан.
Так как в Ростове 2-3 раза за год обрушиваются жилые помещения, многие люди остаются без крыши над головой. Также существует опасность иных бедствий. В 2015 году в Ростове было 471 возгорание, а в период с 2014-2015 годов в диспетчерскую службу Управления по делам ГО поступило большое количество звонков, из которых примерно 9 тысяч сообщали о ЧС или возможности их появления. В ходе операций МЧС были спасены 634 человека.