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В Ростове создадут жилой фонд для жертв ЧС

19 февраля 2016, 12:02
Власти Ростова-на-Дону планируют выделить помещения для людей, которые стали жертвами бедствий, информирует в среду официальный портал городской думы и администрации Ростова.

«Необходимо поднять вопрос о создании нормального маневренного жилого фонда, в котором можно было бы разместить граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении. Данную проблему обсудили в рамках собрания постоянной комиссии гордумы, на котором обсуждалась безопасность дончан. 

Так как в Ростове 2-3 раза за год обрушиваются жилые помещения, многие люди остаются без крыши над головой. Также существует опасность иных бедствий. В 2015 году в Ростове было 471 возгорание, а в период с 2014-2015 годов в диспетчерскую службу Управления по делам ГО поступило большое количество звонков, из которых примерно 9 тысяч сообщали о ЧС или возможности их появления. В ходе операций МЧС были спасены 634 человека.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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