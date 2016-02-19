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В сборную России отправятся 10 ростовских гандболисток

19 февраля 2016, 12:04
Члены женской команды «Ростов Дон» были приглашены на подготовку гандбольной сборной РФ, информирует в четверг пресс-служба Ростовской администрации.

«Приглашения в национальную команду получили Владлена Бобровникова, Регина Шимкуте, Екатерина Ильина, Екатерина Давыденко, Анна Седойкина, Анна Сень, Елена Сливинская, Александра Степанова, Майя Петрова и Анна Пунько», - говорится на сайте ведомства. 

Сначала дончанки прибудут в Москву для проведения медобследования, а после поедут в город Астрахань на тренировки. Также 9 марта пройдет первый матч гандбольной сборной России против Дании в рамках квалификации на чемпионат Европы, а 12 числа – второй.

После игр ростовские спортсменки вновь приедут в Астрахань и будут тренироваться, так как с 18 по 10 марта пройдут матчи против сборных Польши, Мексики, Швеции в рамках квалификации на Олимпийские игры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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