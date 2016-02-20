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Дело возбудили против жителя Новочеркасска, посадившего жену на цепь

20 февраля 2016, 08:20
Полиция возбудила уголовное дело против жителя Новочеркасска, который, по данным местных СМИ, посадил жену-наркоманку на цепь, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области.

"В полицию Новочеркасска поступило сообщение о совершении противоправных действий мужчины в отношении его супруги. В данный момент возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Собственный источник RostovGazeta в правоохранительных структурах добавил, что мужчина посадил свою жену на цепь, потому что она, по его словам, была наркозависима, и он таким образом пытался удержать ее от принятия наркотиков.

Кроме того, по информации некоторых СМИ, мужчина, приковав свою супругу, не дал ей возможности встретиться с ее любовником, который и "подсадил" ее на наркотики. Сообщается, что именно любовник вызвал полицию.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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