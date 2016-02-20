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Перерасход бюджета в Ростовской области в 2015 году превысил 420 млн руб

20 февраля 2016, 14:26
Бюджет Ростовской области не досчитался 420,5 миллионов рублей в 2015 году из-за завышенной стоимости работ и услуг, а также из-за сверхнормативных расходов, сообщает официальный счётной палаты региона.

В четверг Счётная палата отчиталась перед областным Законодательным собранием по итогам деятельности в прошлом году, за отчётное время ей было проверено 811 объектов, в результате контрольных мероприятий составлено около 1100 актов.

«Результат проверок позволил перечислить в местный бюджет больше 73 миллионов рублей, были осуществлены работы на общую сумму 118 миллионов рублей, исправлены соответственно правовым актам документация на сумму 1300 миллионов рублей», - рассказал  председатель КСП Ростовской области  Валерий Хрипун.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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