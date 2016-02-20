Перерасход бюджета в Ростовской области в 2015 году превысил 420 млн руб

В четверг Счётная палата отчиталась перед областным Законодательным собранием по итогам деятельности в прошлом году, за отчётное время ей было проверено 811 объектов, в результате контрольных мероприятий составлено около 1100 актов.
«Результат проверок позволил перечислить в местный бюджет больше 73 миллионов рублей, были осуществлены работы на общую сумму 118 миллионов рублей, исправлены соответственно правовым актам документация на сумму 1300 миллионов рублей», - рассказал председатель КСП Ростовской области Валерий Хрипун.