Пробка образовалась из-за тройного ДТП в центре Ростова

Также сотрудник отдела пропаганды отметил, что из-за ДТП дорожное движение по проспекту Ворошиловскому в сторону Ворошиловского моста было затруднено. Он добавил, что в данный момент, к месту аварии направлен экипаж ДПС, который должен убрать транспортные средства.