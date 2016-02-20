Пробка образовалась из-за тройного ДТП в центре Ростова

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в субботу около 11.40 мск на пересечении улицы Большой Садовой и Ворошиловского проспекта. Столкнулись две легковушки и маршрутное такси.
"Пострадавших в результате ДТП нет. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии", - сказал собеседник агентства.
Также сотрудник отдела пропаганды отметил, что из-за ДТП дорожное движение по проспекту Ворошиловскому в сторону Ворошиловского моста было затруднено. Он добавил, что в данный момент, к месту аварии направлен экипаж ДПС, который должен убрать транспортные средства.
Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", скорость дорожного движения на проспекте Ворошиловском в районе ДТП на 13.15 составляла 20 километров в час.