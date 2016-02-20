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Пробка образовалась из-за тройного ДТП в центре Ростова

20 февраля 2016, 10:40
Дорожный затор образовался в центре Ростова-на-Дону из-за тройного ДТП с участием маршрутки, рассказал Rostov Gazeta представитель отдела пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в субботу около 11.40 мск на пересечении улицы Большой Садовой и Ворошиловского проспекта. Столкнулись две легковушки и маршрутное такси.

"Пострадавших в результате ДТП нет. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии", -  сказал собеседник агентства.

Также сотрудник отдела пропаганды отметил, что из-за ДТП дорожное движение по проспекту Ворошиловскому в сторону Ворошиловского моста было затруднено. Он добавил, что в данный момент, к месту аварии направлен экипаж ДПС, который должен убрать транспортные средства.

Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", скорость дорожного движения на проспекте Ворошиловском в районе ДТП на 13.15 составляла 20 километров в час.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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