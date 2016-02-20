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Робототехник и «мобильный» разработчик – самые нужные профессий на Дону

20 февраля 2016, 09:31
В Ростовской области утвержден список 73 самых востребованных специальностей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства области.

«Список из 73 профессий был сформирован на основе предложений Союза работодателей Ростовской области, региональной Торгово-промышленной палаты, отраслевых органов власти», - сообщает ведомство.

Данный перечень был утвержден губернатором, а также учтен при госзаказе на 2016-2017 год. Кроме обычных профессий таких, как электромонтажник, автомеханик, фельдшер, в него вошли робототехник, косметолог, разработчик мультимедийных приложений, а также специалист по гостеприимству.

Полный список можно посмотреть на официальном сайте правительства Ростовской области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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