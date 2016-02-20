Робототехник и «мобильный» разработчик – самые нужные профессий на Дону

«Список из 73 профессий был сформирован на основе предложений Союза работодателей Ростовской области, региональной Торгово-промышленной палаты, отраслевых органов власти», - сообщает ведомство.
Данный перечень был утвержден губернатором, а также учтен при госзаказе на 2016-2017 год. Кроме обычных профессий таких, как электромонтажник, автомеханик, фельдшер, в него вошли робототехник, косметолог, разработчик мультимедийных приложений, а также специалист по гостеприимству.
Полный список можно посмотреть на официальном сайте правительства Ростовской области.