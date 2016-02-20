Совладельца ростовского концерна «Вант» задержали в Тайланде

Ряд СМИ ранее сообщали, что Чабанов является одним из владельцев ростовского строительного концерна «Вант», который был основан 15 лет назад. Семь лет назад у компании возникли проблемы с достройкой почти 30 домов в донской столице из-за нехватки средств. В 2010 году завели четыре уголовных дела по фактам кражи денег дольщиков при строительстве домов. Валерий и Надежда Чабановы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.