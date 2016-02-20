rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Совладельца ростовского концерна «Вант» задержали в Тайланде

20 февраля 2016, 06:26
В Паттайя арестовали Валерия Чабанова, который обвиняется в мошенничестве на территории России, сообщается в пятницу на сайте PattayaThailand.

"Российское посольство подсказало сотрудникам полиции в Таиланде о местонахождении 62-летнего Чабанова. Полицейские попросили последнего предъявить документы, однако фигурант показал паспорт на имя Lajos Igyarto", - сказано в сообщении.

Уточнено, что обвиняемого сопроводили в полицию, где его личность подтвердили представители российской стороны. Чабанов будет отправлен в РФ.

Ряд СМИ ранее сообщали, что Чабанов является одним из владельцев ростовского строительного концерна «Вант», который был основан 15 лет назад. Семь лет назад у компании возникли проблемы с достройкой почти 30 домов в донской столице из-за нехватки средств. В 2010 году завели четыре уголовных дела по фактам кражи денег дольщиков при строительстве домов. Валерий и Надежда Чабановы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

p1

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00