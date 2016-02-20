Таганрог заплатит за проект реконструкции стадиона "Торпедо" 5,5 млн

Согласно документации, "Донстройпроект" соревновалась в конкурсе за закупку только с компанией ООО "Ростовгипрошахт". Максимальная цена контракта изначально составляла 9,2 миллиона рублей, однако "Донстройпроект" предложил выполнить указанные в технической документации работы ровно за 5,5 миллиона рублей. ООО "Ростовгипрошахт" при этом планировали создать проект за 6,9 миллиона рублей. В документах указано, что проект реконструкции финансируется из бюджета города Таганрога.