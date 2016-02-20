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Таганрог заплатит за проект реконструкции стадиона "Торпедо" 5,5 млн

20 февраля 2016, 12:40
Конкурс на создание проекта по реконструкции стадиона "Торпедо" в городе Таганрог выиграла компания ООО "ПКО Донстройпроект", а стоимость этого проекта составила 5,5 миллиона рублей, следует из документов на официальном сайте государственных закупок.

Согласно документации, "Донстройпроект" соревновалась в конкурсе за закупку только с компанией ООО "Ростовгипрошахт". Максимальная цена контракта изначально составляла 9,2 миллиона рублей, однако "Донстройпроект" предложил выполнить указанные в технической документации работы ровно за 5,5 миллиона рублей. ООО "Ростовгипрошахт" при этом планировали создать проект за 6,9 миллиона рублей. В документах указано, что проект реконструкции финансируется из бюджета города Таганрога.

Согласно техническому заданию, "Донстройпроект" обязан предусмотреть введение в эксплуатацию стадиона в два этапа. Финансирование строительных работ, согласно техническому заданию, будет осуществляться на средства федерального и областного бюджетов. Стоимость первого этапа реконструкции не должна превышать 134,4 миллиона рублей. Стоимость второго этапа будет определена в ходе проектирования.

К4

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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