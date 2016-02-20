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Транспортную компанию наказали в Ростове за неудобное расписание

20 февраля 2016, 08:13
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности сотрудников МУП МТК «Ростовпассажиртранс», которые не пускали маршрутные автобусы через поликлинику в вечернее время, сообщила директор городского департамента транспорта Алла Лоскутникова.

Местная жительница в разделе “Активный ростовчанин” на сайте горадминистрации написала, что после продления работы до 20.00 городской поликлиники №4 невозможно дождаться городского автобуса в вечернее время. Со слов женщины, старикам и инвалидам приходится ждать около полутора часов автобус, который совершает рейсы по 22 маршруту. Причем в обратную сторону за это время проезжают около 10 аналогичных автобусов, но назад они не возвращаются.

"После проведенной проверки выяснилось, что нарушения расписания подтвердились. Руководству предприятия указано на необходимость принятия срочных мер по исполнению договорных обязательств и обеспечению работы подвижного состава", - говорится в ответе Лоскутниковой.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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