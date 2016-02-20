Транспортную компанию наказали в Ростове за неудобное расписание

Местная жительница в разделе “Активный ростовчанин” на сайте горадминистрации написала, что после продления работы до 20.00 городской поликлиники №4 невозможно дождаться городского автобуса в вечернее время. Со слов женщины, старикам и инвалидам приходится ждать около полутора часов автобус, который совершает рейсы по 22 маршруту. Причем в обратную сторону за это время проезжают около 10 аналогичных автобусов, но назад они не возвращаются.