Транспортную компанию наказали в Ростове за неудобное расписание

Местная жительница в разделе “Активный ростовчанин” на сайте горадминистрации написала, что после продления работы до 20.00 городской поликлиники №4 невозможно дождаться городского автобуса в вечернее время. Со слов женщины, старикам и инвалидам приходится ждать около полутора часов автобус, который совершает рейсы по 22 маршруту. Причем в обратную сторону за это время проезжают около 10 аналогичных автобусов, но назад они не возвращаются.
"После проведенной проверки выяснилось, что нарушения расписания подтвердились. Руководству предприятия указано на необходимость принятия срочных мер по исполнению договорных обязательств и обеспечению работы подвижного состава", - говорится в ответе Лоскутниковой.
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