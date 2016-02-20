В 2016 году в Ростовской области пройдет 15 кинофестивалей

«В Год кино на Дону пройдет 15 кинофестивалей, в том числе международные – мотивационного кино «Мост искусств», короткометражных фильмов «Мой край», семейного кино «Вверх», - говорит пресс-служба.
При этом фильмы различного жанра будут показывать и на мероприятиях во время государственных праздников, таких как День Победы.
Также на Дону состоится первый для данного региона проект по развитию сельских цифровых кинотеатров, который осуществляет местное министерство культуры. Это сможет обеспечить кинотеатрами многие поселки области.
А в Каменском районе пройдет мероприятие «Герои Михаила Шолохова на экране» в честь киноленты Герасимова «Тихий Дон» по мотивам одноименного литературного произведения советского писателя. В Таганроге состоится акция, посвященная юбилею рождения актрисы театра и кино Фаины Раневской.
Напомним, 2016 году указом президента РФ был объявлен годом российского кино. Делается это с целью привлечения внимания общества к отечественному кинематографу.