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В Ростове из-за бесхозного пакета эвакуировали общежитие ДГТУ

20 февраля 2016, 07:29
В пятницу Ростове на проспекте Нагибина из-за оставленного на остановке пакета было эвакуировано общежитие Донского государственного технического университета (ДГТУ), сообщил RostovGazeta дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области Николай Морячков.

По его словам, сообщение о неизвестном предмете на остановке поступило в полицию  примерно в 15.30. Проезжая часть была перекрыта, жильцы общежития эвакуированы.

Также в городской группе в социальных сетях появилась запись, что возле общежития ДГТУ на Нагибина находятся пожарные и полицейские в бронежилетах и касках, территория оцеплена.

«Сотрудники полиции проверили бесхозный пакет, обнаруженный на остановке общественного транспорта, также обследовали прилегающую территорию.  Они не обнаружили ничего, что могло бы представлять опасность. В настоящий момент жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», - рассказал Морячков.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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