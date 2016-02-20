В Ростове из-за бесхозного пакета эвакуировали общежитие ДГТУ

По его словам, сообщение о неизвестном предмете на остановке поступило в полицию примерно в 15.30. Проезжая часть была перекрыта, жильцы общежития эвакуированы.
Также в городской группе в социальных сетях появилась запись, что возле общежития ДГТУ на Нагибина находятся пожарные и полицейские в бронежилетах и касках, территория оцеплена.
«Сотрудники полиции проверили бесхозный пакет, обнаруженный на остановке общественного транспорта, также обследовали прилегающую территорию. Они не обнаружили ничего, что могло бы представлять опасность. В настоящий момент жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», - рассказал Морячков.