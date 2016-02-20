rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове за три недели собрали 600 тысяч рублей на памятник Бересту

20 февраля 2016, 14:08
В Ростове на создание памятника знаменитому ростовчанину, штурмовавшему рейхстаг, Алексею Бересту, горожанами и организациями было собрано 600 тысяч рублей, рассказал RostovGazeta руководитель организации «Мастерская пресс-релизов» Алексей Гриценко, который на добровольной основе занимается распространением информации о создании данного памятника.

В Ростове проходит акция «Народный памятник - народному герою!». 22 января был открыт счет, на который все желающие могли перевести деньги для строительства памятника известному участнику Великой Отечественной войны.

«Крупную сумму внес завод «Ростсельмаш», на котором Алексей Берест работал после войны, - 3,6 миллиона рублей. 600 тысяч собрали горожане. Всего же на создание и установку памятника необходимо около 4,5 миллиона рублей. То есть осталось собрать 300 тысяч», - пояснил Гриценко.

По его словам, сейчас работы по изготовлению памятника и постамента профинансированы  на 2,2 миллиона рублей. 

Созданием памятника занимается ростовский скульптор Анатолий Скнарин, один из авторов монумента «Тачанка». Памятник Бересту уже сделан из глины в натуральную величину. С него в начале февраля скульптор начал изготавливать форму. Затем по форме будет отливаться бронзовый памятник.

Установить памятник Алексею Бересту планируется к 9 мая в сквере им. 353 Стрелковой Дивизии.

Алексей Берест – советский офицер, участник Великой Отечественной войны. Совместно с Егоровым и Кантария выполнял боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага. 



#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00