В Ростове за три недели собрали 600 тысяч рублей на памятник Бересту

Созданием памятника занимается ростовский скульптор Анатолий Скнарин, один из авторов монумента «Тачанка». Памятник Бересту уже сделан из глины в натуральную величину. С него в начале февраля скульптор начал изготавливать форму. Затем по форме будет отливаться бронзовый памятник.