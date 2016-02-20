В Ростове за три недели собрали 600 тысяч рублей на памятник Бересту

В Ростове проходит акция «Народный памятник - народному герою!». 22 января был открыт счет, на который все желающие могли перевести деньги для строительства памятника известному участнику Великой Отечественной войны.
«Крупную сумму внес завод «Ростсельмаш», на котором Алексей Берест работал после войны, - 3,6 миллиона рублей. 600 тысяч собрали горожане. Всего же на создание и установку памятника необходимо около 4,5 миллиона рублей. То есть осталось собрать 300 тысяч», - пояснил Гриценко.
По его словам, сейчас работы по изготовлению памятника и постамента профинансированы на 2,2 миллиона рублей.
Созданием памятника занимается ростовский скульптор Анатолий Скнарин, один из авторов монумента «Тачанка». Памятник Бересту уже сделан из глины в натуральную величину. С него в начале февраля скульптор начал изготавливать форму. Затем по форме будет отливаться бронзовый памятник.
Установить памятник Алексею Бересту планируется к 9 мая в сквере им. 353 Стрелковой Дивизии.
Алексей Берест – советский офицер, участник Великой Отечественной войны. Совместно с Егоровым и Кантария выполнял боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага.