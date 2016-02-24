Белоухих игрунок показали в зоопарке на Дону впервые за семь лет

"На данный момент в зимнем павильоне показаны две пары игрунок. Место их проживания снабжено ветками, полочками и укрытиями. Они обожают насекомых, поэтому в зоопарке разводят живой корм", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в прошедшем году родились двое белоухих игрунок. Новорожденные живут с родителями в собственном помещении.
Теперь игрунок можно увидеть круглогодично, весной и летом галерея начнет работать ежедневно.
Игрунки имеют длину тела меньше 30 сантиметров. Свое название они получили благодаря белым пучкам шерсти рядом с ушами. Игрунки обитают родовыми группами из нескольких поколений. Они вместе заботятся о детях, разделяют еду и ухаживают за шерстью друг друга.
Ранее 21 февраля в зоопарке заработала галерея в зимнем павильоне с обезьянами, которая отсутствовала несколько лет. В холодное время года животных пересаживали в закрытый павильон. Всего в зоопарке живет более 15 обезьян.
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