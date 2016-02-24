Идея об отделе «Сделано на Дону» в магазинах несостоятельна – эксперты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что в первом полугодии 2016 года в сетевых магазинах области должны быть выделены отдельные места для продуктов под маркой «Сделано на Дону». По мнению губернатора, это позволит улучшить реализацию товаров местных производителей.
Заместитель директора филиала "Южный" X5 Retail Group Алексей Полянский рассказал RostovGazeta, что в сетевых магазинах их компании донские товары, прошедшие сертификацию «Сделано на Дону», выделены специальными ценниками.
«Хочу заметить, что такие товары пользуются спросом. Предложение выделить в торговом зале специальную зону, где будут продаваться именно товары местного производства, нужно обсуждать с торговыми сетями, чтобы не получилось обратного эффекта. Один из вопросов - захочет ли покупатель идти, например, из молочного отдела в другой конец зала к специальной витрине за местным молоком?», - говорит Полянский.
По мнению представителя другой торговой сети, который предпочел не представляться, реализовать идею руководства региона невозможно технически.
«В таком случае придется ставить отдельные прилавки для местной курицы, местной для рыбы, местных овощей, так как продукты совмещать нельзя. Но этого не позволяют площади магазинов. Не думаю, что у какого-то из ритейлеров найдется решение. Оптимальный вариант, который сейчас существует во всех торговых сетях, - это выделение товаров местных поставщиков специальными ценниками, «Сделано на Дону» в частности», - пояснил представитель одной из крупных сетей магазинов, представленных в Ростовской области.