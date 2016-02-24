Идея об отделе «Сделано на Дону» в магазинах несостоятельна – эксперты

«В таком случае придется ставить отдельные прилавки для местной курицы, местной для рыбы, местных овощей, так как продукты совмещать нельзя. Но этого не позволяют площади магазинов. Не думаю, что у какого-то из ритейлеров найдется решение. Оптимальный вариант, который сейчас существует во всех торговых сетях, - это выделение товаров местных поставщиков специальными ценниками, «Сделано на Дону» в частности», - пояснил представитель одной из крупных сетей магазинов, представленных в Ростовской области.