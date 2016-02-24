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Истории болезни ростовчан станут электронными

24 февраля 2016, 10:00
В Ростове в больницах внедрят электронный сервис "Сайт пациента", где жители города смогут просматривать свою историю болезни через интернет, сообщает горадминистрация.

"Для входа в систему пациенту необходимо только мобильное устройство и доступ к сети. В личном кабинете будут храниться данные о прививках, анализах и назначениях медсотрудников", - сказано в сообщении.

Уточнено, что врачи будут приходить на вызовы с мобильным устройством. Вся нужная информация сразу будет передаваться в базу данных. Пациент сможет воспользоваться данными в других медучреждениях, а также во время покупки медикаментов.

В феврале данную систему внедрили в детской поликлинике №1, ее испытали 10 добровольцев. Еще 15 учреждений ожидают запуска "Сайта пациента".

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#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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