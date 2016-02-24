rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Первенство России по дзюдо состоится в Ростове

24 февраля 2016, 09:53
В донской столице пройдет первенство России по дзюдо, в котором примут участие свыше 400 спортсменов страны, сообщает в среду облправительство.

"Соревнования пройдут в областном дворце спорта с первого по пятое марта. В мероприятии примут участие спортсмены возрастом до 21 года", - сказано в сообщении.

Уточнено, что первенство РФ проводится в Ростове во второй раз.

Сейчас решены вопросы по обеспечению питания и проживания спортсменов и тренеров. Также рассмотрены вопросы безопасности и медсопровождения. Будут организованы волонтерский и пресс-центр.

По данным властей, мероприятие является хорошим шансом для донских спортсменов, чтобы сравнить свой уровень подготовки с лучшими дзюдоистами страны. Первенство станет отборочным этапом перед включением во всероссийскую команду.

p1

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00