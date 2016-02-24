Первенство России по дзюдо состоится в Ростове

"Соревнования пройдут в областном дворце спорта с первого по пятое марта. В мероприятии примут участие спортсмены возрастом до 21 года", - сказано в сообщении.
Уточнено, что первенство РФ проводится в Ростове во второй раз.
Сейчас решены вопросы по обеспечению питания и проживания спортсменов и тренеров. Также рассмотрены вопросы безопасности и медсопровождения. Будут организованы волонтерский и пресс-центр.
По данным властей, мероприятие является хорошим шансом для донских спортсменов, чтобы сравнить свой уровень подготовки с лучшими дзюдоистами страны. Первенство станет отборочным этапом перед включением во всероссийскую команду.
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